Výstava Skrytá místa pražského vodárenství zamířila do parku Radost

Výstava Skrytá místa pražského vodárenství z dílny Pražských vodovodů a kanalizací zamířila do žižkovského parku Radost. Zde bude k vidění až do konce letošního listopadu. Akci pořádají PVK ve spolupráci s Městskou částí Praha 3 a vlastníkem pozemku, kterým je Dům Radost.
„Totožnou výstavu, protože máme k dispozici dvě sady panelů, mohou milovníci vodárenství v současné době shlédnout v Národní technické knihovně, kde bude probíhat do konce října,“ upozornil tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
Edukativní projekt Skrytá místa pražského vodárenství je určený pro širokou veřejnost. Zahrnuje jak panelovou výstavu (11 velkoformátových panelů), tak webové stránky cistavoda.pvk.cz a videa na YouTube kanálu PVK. Panely seznamují čtenáře s postupem úpravy vody ve všech 3 vodárnách, které dodávají do Prahy pitnou vodu, informují také o rozsáhlé pražské distribuční a kanalizační síti a o způsobu čištění odpadní vody. Prostřednictvím mobilního telefonu se divák naskenováním QR kódu z panelu dostane až "dovnitř" vodohospodářských objektů, kam se jinak podíval nelze.
PVK provozují vodovodní síť v délce 3 690 kilometrů, dalších téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 milionu obyvatel hlavního města a 250 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Stoková síť měří 3 904 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 027 kilometrů. Chod celé sítě zajišťuje také 349 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.
