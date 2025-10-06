ČIŽP pořádá 6. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život

Česká informační agentura životního prostředí pořádá v pořadí již 6. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život. Konference se uskuteční 23. a 24. října 2025 již tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze.
Cílem této dvoudenní konference je vytvořit prostor pro setkání odborníků i široké veřejnosti se zájmem o životní prostředí ve všech jeho podobách a otevřít prostor pro diskusi nad současnými environmentálními výzvami, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Program letošního ročníku konference najdetezde.
Podrobné informace o konferenci jsou k dispozici zde.
