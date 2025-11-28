02/2025

Nové poznatky o aerosolech a klimatu otevřela konference Ovzduší v ČASe

28. 11. 2025| zdroj: Recetox0

air-pollution-city-5076746_640
zdroj: pixabay

Ve dnech 10.–12. listopadu 2025 se v Hustopečích uskutečnil XXIV. ročník konference Ovzduší v ČASe, pořádaný Českou aerosolovou společností (ČAS) ve spolupráci s výzkumnými infrastrukturami RECETOX a ACTRIS-CZ.

Akce se zúčastnilo 80 odborníků z akademické sféry, státní správy i technologických firem. Program zahrnoval plenární přednášky, tematické bloky, posterovou sekci a tradiční soutěž mladých vědců Dekati Award.

Hlavní témata konference se věnovala zejména:

  • dlouhodobému dopadu dopravy na kvalitu ovzduší ve střední Evropě,
  • dynamice aerosolových zdrojů a chemickému složení částic,
  • vlivu aerosolů na tvorbu mraků a na klimatické a environmentální procesy,
  • novým metodám měření kvality ovzduší a práci se senzory.

Plenární přednášky přednesli:

  • Martin Gysel-Beer (Paul Scherrer Institute, Švýcarsko) – Experimentální přístup k životnímu cyklu černého uhlíku a jeho atmosférickým dopadům
  • Gerhard Lammel (Max Planck Institute, Německo a RECETOX, MU) – Organické polutanty v globální atmosféře – nové trendy

Konference opět potvrdila svůj význam jako platforma pro sdílení odborných znalostí, prezentaci současných výzkumných metod a propojování vědeckých komunit. Účastníkům nabídla prostor pro výměnu zkušeností i navázání nové spolupráce, která může dále posílit výzkum kvality ovzduší a aerosolových procesů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO