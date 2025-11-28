Nové poznatky o aerosolech a klimatu otevřela konference Ovzduší v ČASe

Ve dnech 10.–12. listopadu 2025 se v Hustopečích uskutečnil XXIV. ročník konference Ovzduší v ČASe, pořádaný Českou aerosolovou společností (ČAS) ve spolupráci s výzkumnými infrastrukturami RECETOX a ACTRIS-CZ.
Akce se zúčastnilo 80 odborníků z akademické sféry, státní správy i technologických firem. Program zahrnoval plenární přednášky, tematické bloky, posterovou sekci a tradiční soutěž mladých vědců Dekati Award.
Hlavní témata konference se věnovala zejména:
- dlouhodobému dopadu dopravy na kvalitu ovzduší ve střední Evropě,
- dynamice aerosolových zdrojů a chemickému složení částic,
- vlivu aerosolů na tvorbu mraků a na klimatické a environmentální procesy,
- novým metodám měření kvality ovzduší a práci se senzory.
Plenární přednášky přednesli:
- Martin Gysel-Beer (Paul Scherrer Institute, Švýcarsko) – Experimentální přístup k životnímu cyklu černého uhlíku a jeho atmosférickým dopadům
- Gerhard Lammel (Max Planck Institute, Německo a RECETOX, MU) – Organické polutanty v globální atmosféře – nové trendy
Konference opět potvrdila svůj význam jako platforma pro sdílení odborných znalostí, prezentaci současných výzkumných metod a propojování vědeckých komunit. Účastníkům nabídla prostor pro výměnu zkušeností i navázání nové spolupráce, která může dále posílit výzkum kvality ovzduší a aerosolových procesů.
Komentáře