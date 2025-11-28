Byla implementována Zásada „energetická účinnost v první řadě“

Zásada „energetická účinnost v první řadě“ je nástrojem Evropské komise na podporu zvyšování energetické účinnosti napříč sektory. Zásada „energetická účinnost v první řadě“ byla zakotvena v nařízení o správě energetické unie a opatřeních v oblasti klimatu (EU/2018/1999) a ve směrnici o energetické účinnosti (EU/2018/2002).
Revidovaná směrnice (EU/2023/1791), zveřejněná v Úředním věstníku dne 20. září 2023, poskytuje silnější a širší právní základ pro uplatňování této zásady. Zároveň bylo Komisí dne 29. července 2024 vydáno aktualizované Doporučení na jeho aplikaci. Ve všech relevantních aktivitách všech cílů politik v oblasti fondů EU má být tato zásada dodržována a je vhodným nástrojem i pro implementaci zásady „významně nepoškozovat životní prostředí“ vůči cíli zmírňování změny klimatu (mitigace).
Jedním ze základních způsobu její implementace je dodržování podmínky, aby výrobky označené energetickými štítky splňovaly požadavky na ekodesign (tj. požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady 2024/1781) a byly zařazeny do jedné ze dvou nejvyšších významně zastoupených tříd energetické účinnosti ve smyslu čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 (zastoupení na trhu). Metodika Podporované energetické třídy u pořizovaných zařízení, na která se vztahují předpisy pro označování energetickými štítky by měla žadateli pomoci identifikovat energetické třídy u jednotlivých zařízení, které splňují zásadu energetické účinnosti v první řadě. V případě produktů bez označování energetickými štítky lze zvýhodnit výrobky s jinou certifikací energetické účinnosti.
Detailnější informace o uplatnění zásady „energetická účinnost v první řadě“ lze nalézt v doporučení Evropské komise. Pro více informací ohledně zásady „významně nepoškozovat životní prostředí“ (DNSH) je možné konzultovat Rámcová vodítka pro implementaci zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) a prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v EU fondech v ČR.
