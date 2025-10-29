Švédsko postaveno před soud EU kvůli nesplnění povinností vyplývajících ze směrnice RED III

Evropská komise postoupila Švédsko Soudnímu dvoru (CJEU) za to, že více než rok po termínu stanoveném na červenec 2024 neprovedlo ustanovení revidované směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED III) týkající se povolování. Tento případ je prvním porušením směrnice RED III, které se dostalo před Soudní dvůr, a může vést k finančním sankcím podle čl. 260 odst. 3 SFEU.
EREF vítá tento krok jako dlouho očekávaný signál, že Komise je připravena prosazovat RED III s nezbytnou právní přísností. Pokračující neprovedení směrnice zpožďuje projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, frustruje výrobce a podkopává důvěru investorů, což zpomaluje přechod v době, kdy Evropa musí zrychlit, zatímco Čína a další země se řítí vpřed.
„Energetická transformace by neměla být brzděna administrativní nečinností,“ říká ředitelka EREF Dörte Fouquet. „Plně podporujeme právní kroky Komise a vyzýváme k podobným postupům proti dalším členským státům, které nadále zdržují nebo oslabují provádění směrnice RED III.“ EREF a její členové se důrazně staví proti zdržovacím taktikám některých členských států; některé z nich stále sní o budoucnosti založené na fosilních palivech a udržují dobré vztahy s problematickými dodavatelskými zeměmi, čímž ohrožují bezpečnost Evropské unie.
Švédský případ se týká klíčových reforem v oblasti povolování, včetně vymezení oblastí pro urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie, zřízení jednotných kontaktních míst, zavedení časově ohraničených povolovacích řízení a předpokladu, že projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou ve veřejném zájmu. Tato opatření jsou nezbytná pro rozšíření využívání obnovitelných zdrojů energie, snížení nákladů a zajištění právní jistoty pro developery. Představují take důležitý most k programu EU IndustRE. Stabilní, jasné a rychlé povolovací řízení je klíčem k důvěře investor a obnově výrobní základny Evropy.
Jako ochránce smluv zahájila Komise porušení smluv proti všem 27 členským státům za neúplné provedení směrnice RED III, které se týká jak reforem povolovacího řízení, tak širších povinností vyplývajících ze směrnice RED III, které měli být splněny do května 2025. Patnáct členských států již obdrželo odůvodněné stanovisko, ale Švédsko je prvním státem, který byl postoupen Soudnímu dvoru. Ačkoli některé vlády dosáhly částečného pokroku,žádná z nich plně nesplnila své povinnosti. EREF vyzývá všechny národní vlády, aby urychlily úplné a správné provádění RED III, včetně včasných reforem povolovacích řízení a hlavních cílů, které mají být splněny do roku 2025. Trvající zpoždění poškozuje investice, konkurenceschopnost a důvěryhodnost cílů EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Směrnice RED III (Renewable Energy Directive III) je klíčovým evropským předpisem, který stanovuje nový rámec pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie v EU. V platnost vstoupila v listopadu 2023 a členské státy nyní musí její pravidla převést do své legislativy. Směrnice zvyšuje evropský cíl pro podíl obnovitelných zdrojů na nejméně 42,5 % do roku 2030, přičemž EU usiluje o dosažení až 45 %. Oproti předchozí verzi (RED II) byla revidována proto, že původní cíle už neodpovídaly současným klimatickým ani geopolitickým výzvám. Nová verze reaguje zejména na balíček Fit for 55, který má zajistit snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030, a na energetickou krizi po ruské invazi na Ukrajinu, která zdůraznila potřebu větší energetické soběstačnosti Evropy. Směrnice zároveň zjednodušuje a zkracuje povolovací procesy pro výstavbu obnovitelných zdrojů, zavádí sektorové cíle pro dopravu, průmysl a budovy a posiluje udržitelnostní kritéria pro využívání biomasy a biopaliv.
