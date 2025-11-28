Český pavilon na ENLIT Europe 2025: deset firem představilo to nejlepší z české energetiky

Veletrh Enlit Europe 2025 se letos uskutečnil ve španělském Bilbau a úspěšně navázal na předchozí ročníky. Enlit Europe představuje dynamicky rostoucí, inkluzivní a komplexní platformu zaměřenou na všechny klíčové oblasti energetického sektoru.
Hlavními tématy letošního ročníku byla dlouhodobá udržitelnost, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, efektivní skladování energie a chytré technologie. Společná účast českých firem, podpořená Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a iniciovaná Sdružením dodavatelů investičních celků, se představila na ploše 85 m² formou české oficiální účasti. Na veletrhu se představilo na 700 vystavovatelů ze 140 zemí světa. Během veletrhu probíhala řada konferencí a seminářů, na kterých vystoupilo na 500 přednášejících.
V národním pavilonu České republiky se představilo 10 českých firem: Mycroft Mind, a.s., SOFTLINK s.r.o., Wikov TurboGear, s.r.o., ZPA Smart Energy a.s., ETD TRANSFORMÁTORY a.s., ModemTec, s.r.o., EnergoMachine, s r.o., Cancom Czech Republic, s.r.o., GTW BEARINGS, s.r.o. a Žďas, a.s.
„Na veletrh Enlit jsme se vrátili po několika letech. Letos poprvé jsme vystavovali pod záštitou MPO jako jeden ze zástupců společné expozice Českého pavilonu. Tento způsob prezentace se ukázal jako přínosný a v budoucnu ho budeme chtít zopakovat. Velikost stánku a jeho čistá ucelená grafika a design poutal pozornost už z dálky. Z veletrhu jsme si odnesli řadu nových kontaktů, se kterými budeme v následujících týdnech pracovat.“ uvedla k veletrhu Martina Rejtharová, obchodní manažerka společnosti GTW BEARINGS, s.r.o.
„Obvykle se výstav účastníme individuálně, v loňském roce jsme se rozhodli pro účast na společném stánku v Itálii. Bylo skvělé vystavovat pod českou vlajkou, která poutá pozornost už při příchodu do haly. Zjistili jsme, že být součástí společné expozice má určitě smysl. Dobrá lokace stánku, dobrá vizualizace a profesionální realizace se opět potvrdily letos ve Španělsku. Pro nás je důležité účastnit se už kvůli PR a brandingu, dále udržujeme kontinuitu se stávajícími zákazníky a také pro rozvoj nových kontaktů. Španělsko pro nás představuje zajímavý trh především z pohledu obnovitelných zdrojů energie. “ konstatuje za společnost Wikov TurboGear, s.r.o. marketing manažer Michal Brodský.
„Rádi bychom poděkovali Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a Sdružení dodavatelů investičních celků za skvělou organizaci a profesionální zajištění české oficiální účasti na veletrhu Enlit Europe 2025 v Bilbau. Účast v rámci národního pavilonu pro nás byla přínosná, jak z hlediska prezentace naší společnosti, tak i pro rozvoj nových obchodních příležitostí. Velmi oceňujeme kvalitní přípravu, atraktivní expozici i doprovodný program, které významně přispěly k úspěšné prezentaci českých firem na tomto mezinárodním fóru.“ uvedla k účasti společnosti Softlink, s.r.o. obchodní manažerka Hana Galetková.
