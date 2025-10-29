MŽP podpoří rozvoj energetických společenství. Cílem je vyšší soběstačnost a čistší energie pro obce i občany

Ministerstvo životního prostředí společně se Státním fondem životního prostředí ČR spouští nový dotační titul z programu KOMUNERG, který usnadní rozvoj energetických společenství a podpoří investice do obnovitelných zdrojů energie.
Na projekty zaměřené na výrobu a sdílení zelené elektřiny v rámci komunit půjde jedna miliarda korun z Modernizačního fondu, který je financován ze systému EU pro obchodování s emisemi. Stejný objem prostředků je připraven pro případ, že zájem přesáhne vyhrazenou alokaci.
Podpora komunitní energetiky je klíčová pro posílení energetické soběstačnosti obcí a regionů, snížení emisí skleníkových plynů, ale i zapojení občanů do rozhodování o energetické budoucnosti. „Energetická společenství umožňují sdílet výhody obnovitelných zdrojů přímo v místě výroby a přinášejí významné ekonomické i sociální benefity pro místní komunity. I proto jde na investice do projektů energetických společenství z Modernizačního fondu jedna miliarda korun. Stejný objem prostředků máme nachystaný pro případ, že zájem společenství přesáhne vyhrazenou alokaci,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Čerstvě vyhlášená výzva KOMUNERG č. 1/2025 navazuje na stamilionovou investici z Národního plánu obnovy, která v minulém roce přispěla ke vzniku 55 nových energetických společenství. „Naší snahou je položit základy fungující komunitní energetiky u nás. Aktuální nabídka na financování konkrétních komunitních projektů z Modernizačního fondu pomůže přetavit vize energetických společenství do reálných projektů,“ doplňuje ministr Hladík.
Energetická soběstačnost na dosah obcí i občanů
Výzva je adresována všem energetickým společenstvím. Jejím cílem je podpořit projekty, které povedou k výrobě a maximálnímu využití obnovitelné elektřiny přímo v místě jejího vzniku. „Poskytnuté prostředky mohou energetická společenství použít na instalace různých typů obnovitelných zdrojů energie, fotovoltaických, větrných nebo bioplynových elektráren, bateriových úložišť, ale také do měřicích a řídicích systémů, dobíjecí infrastruktury pro elektromobily či na projektové přípravy,“ přibližuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Podpora je nastavena pružně – lze ji využít formou dotace, zvýhodněného úvěru se splatností 5 až 10 let, nebo kombinací obou nástrojů, přičemž podíl vlastního financování musí činit alespoň 10 % celkových výdajů na projekt. Podpora je určena pro projekty realizované na území maximálně tří sousedících obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.
Příjem žádostí se otevírá 15. prosince 2025 a bude otevřen do 31. prosince 2027, případně do vyčerpání zásobníkové alokace.
Energetická společenství jako součást energetické transformace ČR
Rozvoj komunitní energetiky je součástí úsilí České republiky o transformaci a decentralizaci energetiky. Energetická společenství představují příležitost, jak využívat lokální obnovitelné zdroje a vzájemně sdílet vyrobenou elektřinu mezi svými členy – obcemi, podniky i domácnostmi. Díky tomu mohou komunity výrazně snížit své účty za energie, omezit závislost na centrálních dodávkách a chránit se před cenovými výkyvy na trhu. Aktivní roli v efektivním nastavení komunitní energetiky hraje Platforma pro zakládání energetických společenství, jejíž vznik iniciovalo ministerstvo v loňském roce.
„Vyhlášení první výzvy na podporu investic do komunitní energetiky je dalším úspěšným krokem Ministerstva životního prostředí k zajištění našich domácích zdrojů energie na místní úrovni. Program KOMUNERG podpoří výrobu elektřiny z různých, vzájemně se doplňujících obnovitelných zdrojů spolu s ukládáním a řízením její spotřeby. Tím vytvoří základy lokální energetické bezpečnosti. Oceňujeme, že podpora kombinující dotace a úvěry je nastavena na míru vznikajícím energetickým společenstvím, jejichž nezisková povaha zároveň znamená, že veřejné finance neodtečou z regionů pryč ve výplatách dividend,” říká Ondřej Pašek, vedoucí dotační pracovní skupiny UKEN.
„Každé nové energetické společenství posiluje soběstačnost a odolnost regionu. Z obnovitelných zdrojů se tak stává nejen ekologická, ale i ekonomicky a strategicky výhodná investice do budoucnosti,“ uzavírá ministr Petr Hladík.
