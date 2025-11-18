Druhý den vodohospodářské konference přinesl diskuzní stůl s regulátory

V ostravské hale GONG druhým a zároveň závěrečným dnem pokračoval 23. ročník vodohospodářské konference Provoz vodovodů a kanalizací. Podstatnou část prvního bloku obstaral diskuzní stůl s regulátory. Jeho program se zaměřil na dvě mimořádně aktuální témata – blackout a jeho dopady na vodárenskou infrastrukturu a vypouštění odpadních vod do povrchových vod.
V prvním bloku debatovali ředitel Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství ČR Petr Kutálek, ředitelka Odboru trhu s energiemi Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Silvia Čuntalová, dále Ing. Markéta Galiová, bezpečnostní ředitelka a vedoucí oddělení krizového řízení a bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a člen představenstva SOVAK ČR Ing. David Votava.
Impulsem k prvnímu tématu byl rozsáhlý blackout, který Českou republiku postihl začátkem prázdnin. Podle Ing. Votavy vodárenský sektor tuto událost se ctí zvládl, ovšem zhruba pětihodinový výpadek elektřiny byl nahraně toho, aby následky nepocítili i odběratelé.
O vypouštění odpadních vod do povrchových vod debatovali vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Ing. Aleš Kendík ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR Mgr. Martin Pták, dále ředitel České inspekce životního prostředí JUDr. Ing. Petr Bejček a generální ředitel Povodí Moravy s.p. Ing. David Fina. Podnětem k tématu byl úhyn ryb, který pravidelně nastává v letním období ve zdejších řekách. Důvodem je zvyšující se znečištění povrchových vod lidskou činností. Situaci by do budoucna mohla zlepšit nová směrnice o čistění městských odpadních vod a důsledná aplikace opatření plánů oblasti povodí.
Úvodní přednáška druhého dne se týkala veřejných zakázek ve vodárenství a možností zadavatele pro zefektivnění výběru zhotovitele a její autorkou byla advokátka ROWAN LEGAL, advokátní kanceláře s. r. o., JUDr. Marcela Káňová, Ph.D. O energetických auditech v závěrečné přednášce úvodního bloku hovořil člen Komise pro ČOV SOVAK ČR Ing. Filip Wanner, Ph.D.
Po přestávce následovalo téma energetické neutrality ČOV. Jakým způsobem jí lze dosáhnout, prezentovali na příkladu konkrétních čistíren předseda Komise pro ČOV SOVAK ČR Ing. Josef Máca, Ph.D., a Ing. Wanner. Závěrečná část programu konference byla věnována otázce lidských zdrojů. Jde o problém, s nímž se potýká nejen obor vodního hospodářství. Odborná asistentka SOVAK ČR Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D., představila výsledky dotazníkového šetření, který na téma generační obměny spolek provedl u členských společností.
Výsledky, které z šetření vyplynulo, potvrdila v následné prezentaci generální ředitelka ManpowerGroup s.r.o. Mgr. Jaroslava Rezlerová. Její přednáška nesla název Jak urychlit adaptabilitu – 16 trendů na trhu práce, které přepíšou pravidla hry. Na úplný závěr konference představil ředitel a člen představenstva SOVAK ČR Ing. Vilém Žák novou digitální platformu, která výrazně usnadňuje komunikaci a činnost spolku a jeho členů. Na odpoledne byly po zájemce připraveny dvě exkurze – do Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě nebo do Úpravny vody Nová Ves –, které zorganizovali generální partneři konference Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
