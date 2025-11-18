02/2025

Energetická sekce HK ČR jednala o cenách energie, tarifní struktuře, akumulaci i klimatických cílech

18. 11. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

money-7725149_640
zdroj: pixabay

Hlavními tématy Energetické sekce byly cenová rozhodnutí ERÚ, změna tarifní struktury, financování kompenzace nepřímých nákladů a klimatická politika EU.

Za účasti předsedy Rady Energetického regulačního úřadu pana Jana Šefránka byl projednán rámec cenových výměrů pro rok 2026. Pro příští rok se díky avizovanému převzetí nákladů na podporované zdroje energie státem očekává u elektřiny snížení regulované složky; v delším časovém horizontu však může regulovaná složka růst v souvislosti s potřebnými investicemi a novou metodikou regulace. Rozsah dopadů bude záviset na krocích nové vlády. Hospodářská komora je připravena s vládou jednat o systémových opatřeních ke snížení regulované složky ceny.

Jedním z nástrojů ke zefektivnění využívání soustav je změna tarifní struktury, kterou ERÚ připravuje. Klíčová bude cílená a jednotná komunikační strategie vůči odběratelům. Členové sekce zdůraznili potřebu vyjasnit postavení akumulace v novém tarifním režimu a nastavit pro ni funkční a transparentní legislativní rámec. K tomuto tématu bude svoláno separátní jednání se zástupci státní správy (ERÚ, MPO), provozovatelů sítí a investorů.

S ohledem na to, že klimatická politika je v Hospodářské komoře průřezovým tématem mezi sekcemi energetiky a životního prostředí, vznikne samostatná pracovní skupina, která se bude věnovat zejména EU ETS2, klimatickým cílům a dalším návrhům, jak v evropském právním rámci podpořit energetiku.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO