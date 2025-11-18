Energetická sekce HK ČR jednala o cenách energie, tarifní struktuře, akumulaci i klimatických cílech

Hlavními tématy Energetické sekce byly cenová rozhodnutí ERÚ, změna tarifní struktury, financování kompenzace nepřímých nákladů a klimatická politika EU.
Za účasti předsedy Rady Energetického regulačního úřadu pana Jana Šefránka byl projednán rámec cenových výměrů pro rok 2026. Pro příští rok se díky avizovanému převzetí nákladů na podporované zdroje energie státem očekává u elektřiny snížení regulované složky; v delším časovém horizontu však může regulovaná složka růst v souvislosti s potřebnými investicemi a novou metodikou regulace. Rozsah dopadů bude záviset na krocích nové vlády. Hospodářská komora je připravena s vládou jednat o systémových opatřeních ke snížení regulované složky ceny.
Jedním z nástrojů ke zefektivnění využívání soustav je změna tarifní struktury, kterou ERÚ připravuje. Klíčová bude cílená a jednotná komunikační strategie vůči odběratelům. Členové sekce zdůraznili potřebu vyjasnit postavení akumulace v novém tarifním režimu a nastavit pro ni funkční a transparentní legislativní rámec. K tomuto tématu bude svoláno separátní jednání se zástupci státní správy (ERÚ, MPO), provozovatelů sítí a investorů.
S ohledem na to, že klimatická politika je v Hospodářské komoře průřezovým tématem mezi sekcemi energetiky a životního prostředí, vznikne samostatná pracovní skupina, která se bude věnovat zejména EU ETS2, klimatickým cílům a dalším návrhům, jak v evropském právním rámci podpořit energetiku.
Komentáře