02/2025

Jednodušší pravidla pro méně firem. Evropský výbor odhlasoval změny v CSDDD a CSRD

20. 10. 2025| autor: Martina Jandusova0

European_Parliament_building_Brussels_3
zdroj: flickr.com

Méně firem bude muset podávat zprávy o udržitelnosti a dodržovat pravidla náležité péče. Podle kritiků ale změny oslabují ochranu lidských práv, životního prostředí i mezinárodní vliv Unie.

Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) v pondělí 13. října schválil úpravu svého postoje ke směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD - Directive on corporate sustainability due diligence) a směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD). Nově navržená pravidla by se měla vztahovat na menší počet firem a zároveň snížit administrativní zátěž.

Výraznější omezení

Evropská komise se od února 2025 snaží prostřednictvím souboru legislativních návrhů (tzv. Omnibus I) upravit stávající předpisy a omezit byrokratickou zátěž, která dopadá na evropské podniky. Během letošního dubna byl ve zrychleném řízení schválen odklad účinnosti pravidel pro některé firmy a tento týden výbor JURI přijal pozici k dalším změnám.

Návrh na omezení povinností, podle nichž musí firmy zajistit, že v jejich dodavatelských řetězcích nedochází k poškozování životního prostředí nebo porušování lidských práv, a podávat zprávy o udržitelnosti, prošel hlasováním ve výboru poměrem 17 hlasů pro, 6 proti a 2 se zdrželi. Výbor tak vytvořil mandát, který je připraven k potvrzení na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO