Jednodušší pravidla pro méně firem. Evropský výbor odhlasoval změny v CSDDD a CSRD

Méně firem bude muset podávat zprávy o udržitelnosti a dodržovat pravidla náležité péče. Podle kritiků ale změny oslabují ochranu lidských práv, životního prostředí i mezinárodní vliv Unie.
Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) v pondělí 13. října schválil úpravu svého postoje ke směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD - Directive on corporate sustainability due diligence) a směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD). Nově navržená pravidla by se měla vztahovat na menší počet firem a zároveň snížit administrativní zátěž.
Výraznější omezení
Evropská komise se od února 2025 snaží prostřednictvím souboru legislativních návrhů (tzv. Omnibus I) upravit stávající předpisy a omezit byrokratickou zátěž, která dopadá na evropské podniky. Během letošního dubna byl ve zrychleném řízení schválen odklad účinnosti pravidel pro některé firmy a tento týden výbor JURI přijal pozici k dalším změnám.
Návrh na omezení povinností, podle nichž musí firmy zajistit, že v jejich dodavatelských řetězcích nedochází k poškozování životního prostředí nebo porušování lidských práv, a podávat zprávy o udržitelnosti, prošel hlasováním ve výboru poměrem 17 hlasů pro, 6 proti a 2 se zdrželi. Výbor tak vytvořil mandát, který je připraven k potvrzení na příštím plenárním zasedání ve Štrasburku.
