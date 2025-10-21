Z odpadu k pokladu: nová dokumentární série ukazuje, že ne vše musí skončit v koši

Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC) za podpory hlavního města Prahy uvede sérii krátkých dokumentárních filmů Z odpadu k pokladu. Cílem je představit cirkulární ekonomiku jako praktickou součást každodenního života a inspiraci pro domácnosti, podniky i instituce.
Průvodcem se stal herec Zlatko Teskere, který se vydává na místa v Praze i mimo ni, kde se odpad mění v nový zdroj. Slavnostní premiéra filmů se uskuteční v sobotu 18. října 2025 ve vzdělávacím centru U studánky poznání, poté budou zdarma dostupné široké veřejnosti online.
„Série dokumentů nám hraje do noty. Letos jsme rozšířili úspěšný projekt Reuse na školách, dále Akademie řemesel Praha bude pořádat měsíčně tři workshopy zaměřené na opravy nábytku, upcykling textilu a drobné zámečnické práce. Také Dům dětí a mládeže Praha 6 rozjede tzv. Opravárenské dny a Repair café v Hardware Labu v Kongresovém centru. Každý týden tam proběhne veřejná opravna drobné elektroniky. Je vidět, že Pražané mají o cirkulární ekonomiku zájem, třebaže si možná hned neuvědomí, co vše se za tím pojmem skrývá. To mohou dokumenty změnit,“ říká k nově vzniklé sérii náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Jana Komrsková.
Každý den jako společnost vytváříme tuny odpadu. Vyhazujeme zbytky a odřezky v kuchyni, zbavujeme se rozbitého nábytku a dalších předmětů, které nám dosloužily. Nová dokumentární série Z odpadu k pokladu ukáže, že věci, které se zdánlivě zdají na vyhození, je možné znovu využít a je mnoho způsobů, jak jim vrátit život. „Ideální odpad je ten, který nevznikl. To je slogan, který už jsme slyšeli – a dává dokonalý smysl. Realita, ale bývá složitější,” uvádí k projektu Z odpadu k pokladu ředitelka CCBC Kristýna Nováková.
Jednotlivé epizody připravované dokumentární série přiblíží konkrétní příběhy z praxe: „V dokumentech představujeme lidi a projekty, kteří věnovali čas, úsilí i kreativitu tomu, aby z odpadu vytvořili něco hodnotného. Jejich nápady dokazují, že udržitelnost může být nejen nutnost, ale i radost, protože každý z nás může začít právě tam, kde stojí,” vysvětluje Kristýna Nováková.
Jeden z dokumentů se odehrává v pražském Sto_re, kde staré věci dostávají druhý život díky kurátorskému výběru, renovaci a kurzům upcyklace. V Bistru Kro se zase z obyčejných zbytků rodí originální omáčky, fermentovaná miso pasta nebo vývary ze slupek. Reuse dílny Domu dětí a mládeže nabízejí návštěvníkům prostor a nástroje, aby si sami vyzkoušeli opravu či upcyklaci nábytku nebo textilu. A v destilérii Landcraft nachází ovoce a další suroviny, kterým hrozilo vyhození, nový život v podobě jedinečných nápojů s chutí citrusů, medu či čokolády.
„Natáčení odhalilo, že ty nejefektivnější cirkulární přístupy bývají často ty nejjednodušší a nejpřirozenější. Inspiraci hledejme v přírodě, ta je nejlepší recyklátor,“ doplňuje producent a kameraman Štěpán Alexander, který sérii připravil ve spolupráci s kameramanem Jakubem Bouškou.
Slavnostní premiéra filmů Z odpadu k pokladu se uskuteční v sobotu 18. října 2025 ve vzdělávacím centru U studánky poznání. Návštěvníci se mohou těšit na první projekci všech čtyř dokumentů a tematický doprovodný program. Ten zahrnuje ukázku využití textilního odpadu s Kateřinou Hrochovou z nadace Moment, workshop Gastro-odpad ve vaší kuchyni s Magdou Prunerovou nebo tematické dílny se zástupci protagonistů z nového dokumentu. Součástí akce bude také SWAP, kam mohou účastníci přinést maximálně 7 kusů oblečení, hraček či doplňků ve výborném stavu k výměně.
Po premiéře budou filmy zdarma dostupné široké veřejnosti online. Z odpadu k pokladu přináší nejen kulturní zážitek, ale i praktický zdroj inspirace, jak šetřit přírodu, snížit náklady a posílit kreativitu v každodenním životě. Projekt realizuje CCBC za podpory hlavního města Prahy.
