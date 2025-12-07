Monitoring průmyslové ekologie | 29. 11. - 5. 12. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 29. 11. - 1. 12. 2025
Legislativa:
Nová vyhláška č. 452/2025 Sb. stanovuje podmínky, při jejichž splnění přestává být kapalné a plynné palivo z odpadu odpadem
| Prumyslovaekologie.cz |
Ve Sbírce zákonů České republiky byla publikována vyhláška stanovující podmínky, při jejichž splnění přestává být kapalné a plynné palivo z odpadu odpadem.
Ohlašovací povinnosti:
Vyhlášení datového standardu pro ohlašovací povinnost „Roční zpráva od provozovatele kolektivního systému pro vybrané plastové výrobky"
| Prumyslovaekologie.cz |
Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP předávají elektronicky v datovém standardu, který se zveřejňuje pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.
Odpady:
Odpadová data za 2024 byla zveřejněna
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká informační agentura životního prostředí dokončila kontrolu a zpracování odpadových dat ČR a zveřejnila je ve veřejné části Informačního systému odpadového hospodářství VISOH2.
Nejvíc elektrozařízení se sesbíralo v Jihočeském kraji
| Komunalniekologie.cz |
Jihočeský kraj dosáhl významného úspěchu v celorepublikové soutěži AKTIVNÍ KRAJ 2025. V kategorii Ocenění za největší množství sesbíraných elektrozařízení obsadil kraj 1. místo.
Tříděný odpad se bude v Plzni svážet obden. Město posílí sběrnou síť i kapacitu kontejnerů
| Komunalniekologie.cz |
Plzeň od února 2026 zvýší frekvenci svozu tříděného odpadu, její společnost Čistá Plzeň jej bude svážet obden. Město Plzeň na tuto akci přidá ze svého rozpočtu téměř 11 milionů korun.
„Takhle už to nejde.“ Ministr Hladík hrozí Bavorům kvůli odpadům žalobou
| SeznamZpravy.cz |
Ministr Hladík vyhrožuje bavorské vládě právními kroky, pokud neodveze i druhou část nelegálního odpadu pocházející z firmy Roth International. Mluvčí hornofalcké spolkové země zpochybňuje původ odpadu.
Ovzduší:
Nové poznatky o aerosolech a klimatu otevřela konference Ovzduší v ČASe
| Prumyslovaekologie.cz |
V listopadu se uskutečnil XXIV. ročník konference Ovzduší v ČASe, pořádaný Českou aerosolovou společností ve spolupráci s výzkumnými infrastrukturami RECETOX a ACTRIS-CZ.
Městské lesy jako klimatická pojistka: proč je potřebují i malé obce
| Komunalniekologie.cz |
V době, kdy se extrémní horko, přívalové srážky a sucho stávají běžnou součástí života obcí, nabývají městské a obecní lesy na důležitosti.
Německo schválilo ukládání emisí CO2 pod zem. Podle odpůrců to může být kontraproduktivní
| oEnergetice.cz |
Německá Spolková rada schválila právní reformu, která umožní ukládání CO2 pod mořské dno, umožní výstavbu potrubí pro přepravu CO2 a znemožní využití technologií pro zachytávání a ukládání emisí CO2 v uhelných elektrárnách.
Zrada zelených cílů? Ochránci klimatu varují před nebezpečným experimentem EU
| Ekonomickydenik.cz |
Neziskové organizace kritizují Evropskou unii kvůli odklonu od klimatické politiky a upřednostňování politického pragmatismu před vědeckými doporučeními. Zastánci boje proti klimatické změně v čele s Evropským úřadem pro životní prostředí varují, že tempo snižování emisí je pomalé.
Energie:
Češi se obávají dopadů Green Dealu na ceny energií
| Prumyslovaekologie.cz |
Podle nejnovějšího průzkumu většina Čechů považuje implementaci Green Dealu za problematickou. Pouze 19 % respondentů považuje cíle dohody za realistické, což je o 9 procentních bodů méně než před rokem.
Veolia představila významný projekt odklonu od uhlí v Polsku. Přispívá k dekarbonizaci Evropy a posílení energetické odolnosti Poznaně
| Prumyslovaekologie.cz |
Skupina Veolia spustila v Poznani svůj vlajkový projekt dálkového zásobování teplem – multipalivový kogenerační zdroj, který dodává více než 50 % tepla pro 560 000 obyvatel.
Experti: Růst regulované části cen energií je důsledkem potřeby investic do sítí
| oEnergetice.cz |
Zvýšení regulované části cen energií u domácností pro příští rok je podle analytiků důsledkem potřeby masivních investic do tuzemských energetických sítí. V příštích letech přitom bude tato potřeba ještě výraznější.
Češi by mohli ušetřit tisíce. Kdyby se vyznali ve fakturách za energie
| Novinky.cz |
Při pohledu na vyúčtování za elektřinu a plyn ztrácejí zákazníci rychle orientaci. V záplavě položek a čísel, která jim často neříkají vůbec nic, pak rychle přicházejí o motivaci ke zhodnocení, jak by mohli do příště svoje platby snížit.
Dotovat ceny energií? ‚Pokud to nesvážeme s konkrétním cílem, problém to nevyřeší,‘ říká Navrátil
| iROZHLAS.cz |
Ceny energií jsou klíčem k evropské prosperitě, podle svých prohlášení v to věří německá i nově vznikající česká vláda. Snížení cen energií považují za zásadní krok, který má od nového roku nakopnout obě ekonomiky.
Voda:
Ostrava stále drží cenové minimum za vodu
| Komunalniekologie.cz |
Od 1. 1. 2026 dojde v Ostravě k mírnému navýšení ceny pro vodné a stočné. Cena za jeden metr krychlový pitné vody a odkanalizované vody včetně DPH vzroste o 1,88 Kč.
Pět obcí na Vysočině mění plán výstavby vodovodů a čistíren odpadních vod
| Komunalniekologie.cz |
Radní Kraje Vysočina doporučili zastupitelstvu ke schválení pět dílčích změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, které mají za cíl zlepšit zásobování pitnou vodou a zefektivnit odvádění a čištění odpadních vod v obcích.
Na Prostějovsku se opět zdraží voda. Na rozdíl od Olomouce
| Prostejovskydenik.cz |
Další ránu do rodinných rozpočtů zasazuje nový ceník Moravské vodárenské. Největší dodavatel pitné vody na Prostějovsku navýší od 1. ledna 2026 cenu za metr krychlový na 127,31 koruny.
MŽP vydalo jednotné stanovisko pro stavbu díla Nové Heřminovy
| Nase-voda.cz |
Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné jednotné environmentální stanovisko pro záměr Vodní dílo Nové Heřminovy. Strategická stavba má zajistit protipovodňovou ochranu na horním toku řeky Opavy.
Životní prostředí a ekologie:
Zpráva o životním prostředí za rok 2024: Čistší ovzduší, obnova lesů a ekonomický růst bez využití fosilních paliv
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká republika pokračuje ve významných investicích do ochrany životního prostředí. Díky tomu se daří snižovat znečištění ovzduší i příspěvek ke změně klimatu, lépe využívat materiály a snižovat množství odpadů. V řadě dalších oblastí ale ochrana stagnuje nebo dochází ke zhoršování stavu.
Labské Chrčice získají novou zeleň díky podpoře Nadace ČEZ
| Komunalniekologie.cz |
Severní část obce Labské Chrčice se brzy promění v příjemné místo pro odpočinek a setkávání. Projekt „Výsadba stromů v Labských Chrčicích“ má za cíl vytvořit prostor pro pobyt a rekreaci občanů, doplnit satelitní výstavbu o stinná místa a zároveň zajistit přirozený větrolam pro okolní domy.
Evropa vysychá. Vodu si bere klima i děravé trubky
| SeznamZpravy.cz |
Evropa čelí suchu. Nejnovější analýza ukazuje, že se na kontinentu snižují zásoby vody. Podle odborníků je potřeba začít vodou šetřit, zaměřit se na její recyklaci a využívat přírodní řešení.
Průmysl:
Evropa stagnuje, regulace dusí náš průmysl, ale není to ztracené, říká šéf Stasto Automation
| E15.cz |
České firmy se v posledních letech musely přizpůsobit nejen drahým energiím nebo rostoucím cenám lidské práce. Podle Tomáše Jahna, který vede společnost Stasto Automation zabývající se automatizací a robotizací výrobních firem, je velkým problémem také nestabilní legislativa.
Speciální mapa hledá zelené technologie, ve kterých můžou Češi prorazit
| EURACTIV.cz |
Český průmysl vždycky uměl vyrábět složité technologie, a daří se mu i v těch „zelených“ – v elektroautech, vodních turbínách nebo 3D tiskárnách. Teď má velký potenciál toho využít i v exportu. Co je k tomu zapotřebí?
MONITORING 2. 12. 2025
