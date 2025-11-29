Veolia představila významný projekt odklonu od uhlí v Polsku. Přispívá k dekarbonizaci Evropy a posílení energetické odolnosti Poznaně

Skupina Veolia spustila v Poznani svůj vlajkový projekt dálkového zásobování teplem – multipalivový kogenerační zdroj, který dodává více než 50 % tepla pro 560 000 obyvatel. Díky osvědčené inovativní technologii projekt zvýšil účinnost systému na 92 % a výrazně přispěl k dekarbonizaci snížením emisí CO2 o 25 %.
Zásadní iniciativa v rámci úsilí o odklon od uhlí udává směr k dosažení cíle nulové spotřeby uhlí pro městskou soustavu centrálního zásobování teplem do roku 2030 využitím biometanu a vodíku. Jedná se o největší změnu v historii CZT v Poznani, která zlepšuje kvalitu ovzduší, zvyšuje energetickou bezpečnost a zajišťuje stabilní dodávky tepla občanům města.
Poznaň vzorem v procesu transformace
Projekt je příkladem efektivní dekarbonizace městských soustav dálkového tepla. Moderní plynový kogenerační zdroj umožňuje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, což zvyšuje efektivitu technologií a výrazně omezuje emise. Zdroj o výkonu 214 MWt a 114 MWe využívá moderní, ale již osvědčené technologie určené ke společnému spalování biometanu a vodíku. To otevírá cestu k využití alternativních paliv v poznaňském systému CZT, rozvoji zelených technologií a budování udržitelné budoucnosti města. Nové zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla dokáže pokrýt polovinu spotřeby tepla poznaňského systému dálkového tepla při zajištění stabilní dodávky v topné sezóně a zvýšení flexibility systému oproti uhelným zdrojům.
Důležité je, že zařízení nejen dodává energii do sítě dálkového tepla, ale i podporuje celostátní přenosovou soustavu (KSE) na základě smlouvy o službách výkonové rovnováhy, která zaručuje připravenost k provozu v obdobích vysoké poptávky po elektrické energii. Toto řešení posiluje energetickou bezpečnost a umožňuje integraci obnovitelných zdrojů energie do celostátní soustavy, čímž se vyrovnává jejich proměnlivý výkon. Vysoce účinné plynové kogenerační jednotky reagují na výkyvy v zatížení sítě rychleji než uhelné zdroje, což je v systému založeném na rostoucím podílu obnovitelných zdrojů energie životně důležité. Veolia, která je lídrem v procesu ekologické transformace sítí dálkového tepla v Polsku, tak udává směr pro zajištění udržitelné budoucnosti polských měst.
„Díky dlouhodobým zkušenostem v oboru městských sítí dálkového tepla a síle vyplývající z propojení našeho podnikání v energetických odvětvích uskutečňuje Veolia rozhodný krok vpřed v rámci ekologické transformace Polska. Projekt je významným milníkem na cestě k úplnému odklonu od uhlí a vybudování udržitelnější budoucnosti pro občany Poznaně. Nové plynové jednotky díky našemu integrovanému přístupu – od vysoce účinné výroby energie po vyspělé řízení sítí – každoročně ušetří více než 300 000 tun uhlí. Jedná se o konkrétní zlepšení, které se projevuje formou čistšího vzduchu a vyšší kvality života místních obyvatel. Investice zároveň zvyšuje spolehlivost, účinnost a flexibilitu sítě dálkového tepla. Již první měsíce provozu prokázaly výrazné zvýšení bezpečnosti dodávek v Poznani,“ uvedla Estelle Brachlianoff, generální ředitelka skupiny Veolia.
Významný dopad na klima i obyvatele
Strategický projekt Veolie, jehož cílem je vybudovat flexibilní kogenerační zdroj založený na systému plynové turbíny s jednoduchým cyklem, povede ke snížení emisí CO2 o 260 000 tun ročně, což představuje 25% snížení oproti nynější výrobě tepla z uhlí.
Philippe Guitard, generální ředitel zóny střední a východní Evropy, uvedl: „Energetická přeměna více než 500 sítí dálkového tepla, jež Veolia v Evropě provozuje, představuje obrovskou výzvu. Vyžaduje lokální, flexibilní řešení, která co nejlépe využijí dostupné zdroje. Dnes jsme v Poznani svědky mimořádné události. Dokončená investice je klíčovou fází energetického přechodu systému dálkového tepla v hlavním městě Velkopolského vojvodství. Díky ní bude možno do roku 2030 zcela upustit od spalování uhlí v rámci poznaňské soustavy centrálního zásobování teplem.“
Poznaň se stává lídrem ekologické transformace v Polsku
V nadcházejících letech Veolia v Poznani realizuje moderní řešení, která dále přispějí k omezení emisí CO2 a výrazně navýší podíl druhotné a obnovitelné energie v zásobování města, přičemž dojde k úplnému ukončení spalování uhlí. Veolia rozvíjí projekty na využití odpadního tepla z průmyslové výroby, odpadní vody i provozu datových center. Využití tepla z dalších průmyslových odvětví, které dosud přicházelo nazmar, pro dálkové vytápění je v souladu s koncepcí energetické transformace a rozvoje využití odpadního tepla. Dalším krokem bude výstavba geotermálních výtopen, které zajistí stabilní a obnovitelný zdroj energie a mají potenciál uspokojit poptávku zhruba 20 % občanů města po teple. V roce 2030 tak bude Veolií vlastněný poznaňský systém dálkového tepla využívat rozmanitý a decentralizovaný mix zdrojů energie, z něhož bude zcela vyloučeno černé uhlí.
Luiz Hanania, ředitel Veolia Polskok tomu dodává: „Nové zdroje se budou nacházet především na jihu města v rychle se rozvíjejících čtvrtích. Díky tomu bude Poznaň moci přejít z centralizovaného systému dálkového tepla na model využívající decentralizované zdroje energie. Toto uspořádání zvýší flexibilitu a odolnost systému, dále posílí bezpečnost dodávek a umožní rychlejší integraci inovačních technologií v jednotlivých částech města.“ Zároveň Veolia investuje i do řešení budoucnosti, která celý systém propojí do jednoho inteligentního celku. Probíhá realizace projektů chytrých sítí dálkového tepla (Smart District Heating Network) včetně digitalizace infrastruktury, instalace čidel a dálkového ovládání a zapojení nástrojů pro optimalizaci založených na umělé inteligenci. AI umožní předvídat poptávku po teple a elektřině, minimalizovat ztráty, optimalizovat teploty dodávek a integrovat distribuované zdroje energie v reálném čase. Díky těmto inovacím se poznaňský systém centrálního zásobování teplem stane jedním z nejmodernějších a nejefektivnějších v Polsku.
„Poznaň se již řadu let zaměřuje na moderní a zodpovědná řešení, která zlepšují kvalitu života obyvatel a chrání klima. Spuštění nové energetické jednotky je důležitým krokem na naší cestě k úplnému odklonu od uhlí, stejně významné jsou však i následné investice, k nimž teprve dojde. Spoluprací s Veolií tvoříme topný systém budoucnosti založený na využití decentralizovaných zdrojů energie, který zajistí bezpečnost dodávek, stabilitu cen a čistší vzduch. Takováto řešení plní potřeby rychle budovaných městských čtvrtí a dokládají, že Poznaň je připravena na klimatické i technologické výzvy 21. století," řekl Jacek Jaśkowiak, primátor Poznaně.
