Češi se obávají dopadů Green Dealu na ceny energií

Podle nejnovějšího průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) většina Čechů považuje implementaci Green Dealu za problematickou. Pouze 19 % respondentů považuje cíle dohody za realistické, což je o 9 procentních bodů méně než před rokem. Tento skeptický postoj je jedním z nejvyšších v rámci EU.
Sedm z deseti lidí vyjadřuje obavy, že opatření Green Dealu povedou ke zdražení energií, přičemž konkrétně 72 % se bojí růstu nákladů na domácí i průmyslovou spotřebu energie. Jen pětina populace uvádí, že má dostatek informací o konkrétních opatřeních Green Dealu, což naznačuje, že velká část veřejnosti stojí před rozhodnutími o ekologických změnách spíše nejistě.
Komentáře