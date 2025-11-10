Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci týkající se strategie pro vytápění a chlazení

Strategie pro vytápění a chlazení má za úkol urychlit snižování emisí uhlíku v této oblasti.
Mezi její cíle patří:
- pomáhat zavádět technologie obnovitelných zdrojů a účinné využívání energie v průmyslu, domácnostech a podnicích
- řešit neefektivnost na rozhraní mezi nabídkou a poptávkou a na úrovni plánování
- pokročit v integraci vytápění a chlazení do energetického systému
- představit akční plán pro geotermální energii
- prozkoumat další opatření týkající se přímého zachycování tepla, např. prostřednictvím solární termální energie
