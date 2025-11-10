02/2025

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci týkající se strategie pro vytápění a chlazení

10. 11. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

energy-crisis-7349347_640
zdroj: pixabay

Strategie pro vytápění a chlazení má za úkol urychlit snižování emisí uhlíku v této oblasti.

Mezi její cíle patří:

  • pomáhat zavádět technologie obnovitelných zdrojů a účinné využívání energie v průmyslu, domácnostech a podnicích
  • řešit neefektivnost na rozhraní mezi nabídkou a poptávkou a na úrovni plánování
  • pokročit v integraci vytápění a chlazení do energetického systému
  • představit akční plán pro geotermální energii
  • prozkoumat další opatření týkající se přímého zachycování tepla, např. prostřednictvím solární termální energie

EU 227_25 EK Strategie pro vytápění a chlazení

