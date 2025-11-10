Podzimní Sbírka potravin pomůže lidem v nouzi i proti plýtvání potravinami

Podzimní Sbírka potravin je každoroční příležitostí ukázat, jak může spolupráce státu, neziskových organizací a veřejnosti pomáhat potřebným. Letošní podzimní kolo sbírky se bude konat 8. listopadu a je významným dnem solidarity, kdy může každý pomoci darováním trvanlivých potravin a drogerie lidem v nouzi. Díky podpoře Ministerstva zemědělství (MZe) se daří nejen pomáhat statisícům lidí, ale také efektivně předcházet plýtvání potravinami.
„Podpora potravinových bank je pro nás prioritou. Pomáháme nejen lidem v tíživé životní situaci, ale zároveň přispíváme k omezení plýtvání potravinami. Jen letos podpoříme potravinové banky více než sto miliony korun. Každý dar má smysl a může změnit život konkrétnímu člověku. Věřím, že i letos se do Sbírky potravin zapojí mnoho lidí a společně pomůžeme tam, kde je to nejvíce potřeba,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
V loňském roce se podařilo prostřednictvím potravinových bank podpořit přibližně 430 000 osob – od seniorů, přes samoživitele až po rodiny v krizi. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě financuje provoz potravinových bank z dotačního programu 18, který jim letos poskytl téměř 103 milionů korun, loni to bylo téměř 95 milionů korun, v roce 2023 bylo vyplaceno 100,62 milionu korun. Peníze od Ministerstva jsou na zajištění sběru, svozu a skladování potravin zejména z tržní sítě, které na základě povinnosti ze zákona o potravinách musí obchody nad 400 m2 povinně darovat.
Tyto prostředky umožňují, aby potraviny, které by jinak skončily jako odpad, našly cestu k těm, kteří je opravdu potřebují. Celkem byla od roku 2016 poskytnuta podpora ve výši 784,6 milionu korun, z toho 619,2 milionu korun byla provozní neinvestiční a 165,4 milionu korun investiční podpora. Jde o jedinou pravidelnou podporu určenou na financování provozních nákladů.
Sbírka potravin probíhá ve všech krajích České republiky ve spolupráci s Českou federací potravinových bank, obchodními řetězci a neziskovými organizacemi. Každý, kdo se rozhodne darovat trvanlivé potraviny nebo drogerii, pomáhá nejen konkrétním lidem, ale i celé společnosti.
Více informací o Sbírce potravin a možnostech zapojení najdete na webu České federace potravinových bank www.sbirkapotravin.cz.
