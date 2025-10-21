02/2025

Evropská komise představila globální klimatickou a energetickou strategii pro posílení pozice EU na světových trzích

20. 10. 2025| zdroj: CEBRE0

zdroj: pixabay

Evropská komise a vysoká představitelka EU představili novou mezinárodní strategii, jejímž cílem je zajistit silnější postavení Evropy v globálních trzích a upevnit její roli v oblasti klimatické a energetické diplomacie.

Nová vize EU pro klima a energetiku staví na třech pilířích: ochraně evropských zájmů prostřednictvím diplomacie, podpoře spravedlivé transformace ve spolupráci s partnery po celém světě a posílení bezpečnosti vůči novým klimatickým a energetickým hrozbám. Strategie navazuje na Clean Industrial Deal a představuje její vnější rozměr, který má propojit evropskou konkurenceschopnost s globální čistou transformací.

Evropská unie chce být hlavním dodavatelem čistých technologií a adaptačních řešení, čímž vytvoří nové příležitosti pro evropský průmysl. V roce 2024 pocházelo již téměř 50 % elektřiny v EU z obnovitelných zdrojů, což významně posílilo energetickou bezpečnost Unie. Od roku 2015 navíc vzrostly investice do čisté energie o 111 %. Cílem nové strategie je zvýšit výrobní kapacitu evropských čistých technologií tak, aby EU dosáhla 15% podílu na globálním trhu a zároveň posílila svou průmyslovou konkurenceschopnost.

Součástí vize je rovněž závazek EU k podpoře mezinárodního řádu založeného na pravidlech a ke splnění cílů Pařížské dohody. Unie chce rozvíjet bilaterální i multilaterální partnerství – od dohod o volném obchodu, přes partnerství pro spravedlivou energetickou transformaci až po zelené aliance. Důležitou roli bude hrát také rozšiřování politiky cen uhlíku, která se ukazuje jako účinný nástroj pro snižování emisí a podporu inovací. EU proto vytvoří specializovanou pracovní skupinu, která bude pomáhat partnerským zemím zavádět robustní systémy oceňování emisí.

Strategie obsahuje i konkrétní kroky pro posílení globální spolupráce – od podpory klimaticky odolných investic a propojení evropských podniků s mezinárodními projekty prostřednictvím Global Gateway Investment Hub, až po reformu mezinárodních finančních institucí a prohloubení práce EU v oblasti klimatické bezpečnosti. Evropská unie tak pokračuje v naplňování svého cíle stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem – již nyní snížila své emise skleníkových plynů o 37 % oproti roku 1990 a patří k největším světovým přispěvatelům klimatického financování.

