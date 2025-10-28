Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti k 25.10.2025 a 31.10.2025

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.
Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
Datové standardy vydané k 25.10.2025 a 31.10.2025, určené pro vybrané formuláře agendy odpadů (F_ODP_VYUCT) a obalů (F_OBL_AOS) lze využít k ohlašování v roce 2026 a jsou k dispozici na www.ispop.cz -> TECHNICKÉ POŽADAVKY v záložce DATOVÉ STANDARDY.
Aktualizovány byly také společné prvky datových standardů – Průřezové elementy všech ohlašovacích povinností (common) a Elementy společné pro agendu odpady (ODP_common).
Komentáře