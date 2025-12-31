Evropská komise dne 23. prosince 2025 vyhlásila revidovaná pravidla pro poskytování kompenzací nepřímých nákladů

Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021, jejichž revizi Komise započala veřejnou konzultací v průběhu srpna 2025 a které na úrovni Evropské unie sjednocují pravidla pro poskytování kompenzací nepřímých nákladů, jsou aktualizovány a přináší rozšíření počtu způsobilých odvětví a úpravu intenzity podpory.
Popis změn, které se vztahují ke kalendářnímu roku 2025:
- Zvýšení podpory pro stávající odvětví: U odvětví, která byla na seznamu již od roku 2020 (viz tabulka 1 přílohy I revidovaných Pokynů,), dochází ke zvýšení maximální intenzity podpory o pět procentních bodů, tedy ze 75 % na 80 %. Toto zvýšení je odůvodněno kombinovaným účinkem vysokých cen energií a nárůstu nákladů na emise, který zvýšil riziko úniku uhlíku i u těchto již dříve ohrožených sektorů. (Pozn.: Jde o 14 průmyslových odvětví, které jsou vyjmenovány v příloze k nařízení vlády č. 565/2020 Sb. v platném znění)
- Intenzita podpory pro nová odvětví: Pro 22 nově zařazených odvětví (viz výčet níže a také tabulka 2 přílohy I revidovaných Pokynů) je stanovena intenzita podpory ve výši 75 %.
- Možnost individuálního doplnění dalších odvětví: Členské státy mají nově možnost navrhnout Komisi k doplnění i další odvětví, která nejsou v Příloze I uvedena. Musí však na základě údajů za poslední tři roky prokázat, že daný sektor splňuje stanovená kritéria (intenzita obchodu nad 20 % a intenzita nepřímých emisí nad 0,32 kg CO2/EUR).
- Zpřísněné podmínky pro příjemce (kondicionalita): Aby podniky mohly podporu získat, musí splnit určité podmínky týkající se dekarbonizace. Musí buď realizovat doporučení z energetického auditu, nebo investovat alespoň 50 % částky podpory do projektů na snížení emisí skleníkových plynů či do opatření zvyšujících flexibilitu elektrizační soustavy (např. skladování energie nebo obnovitelné zdroje)
Jelikož se kompenzace nepřímých nákladů poskytují zpětně, a to za uplynulý kalendářní rok, mohou členské státy níže vyjmenovaným 22 novým odvětvím poskytnout kompenzaci (ve výši 75 %) již za náklady vzniklé od 1. ledna 2025.
Dle nomenklatury CZ NACE jde o tato odvětví:
07.29 Těžba ostatních neželezných rud
07.10 Těžba železných rud
20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
20.60 Výroba chemických vláken
20.16 Výroba plastů v primárních formách (kromě pododvětví v Tabulce 1 revidovaných Pokynů)
13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
23.31 Výroba keramických obkladaček a dlaždic
20.12 Výroba barviv a pigmentů
13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich
23.14 Výroba skleněných vláken (kromě pododvětví v Tabulce 1 revidovaných Pokynů)
27.20 Výroba baterií a akumulátorů
20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek
20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
10.41 Výroba olejů a tuků
11.06 Výroba sladu
16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva
23.11 Výroba plochého skla
23.13 Výroba dutého skla
24.31 Tažení ocelových tyčí za studena
24.34 Tažení ocelového drátu za studena
20.59.56.70 Pododvětví chemických výrobků (směsi alkylbenzenů a alkylnaftalenů)
23.99.19.10 Pododvětví v rámci odvětví výroby ostatních nekovových minerálních výrobků - Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny (kromě skleněné vlny) a jejich směsi volně ložené, v listech nebo svitcích
Shrnutí: Za rok 2025 se tedy kompenzace mohou týkat celkem 36 vyjmenovaných skupin průmyslových odvětví. Kromě nich mohou státy individuálně oznámit i další sektory, pokud prokáží splnění kritérií způsobilosti na základě dat za poslední tři roky.
Revidované Pokyny budou v ČR implementovány do nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.
