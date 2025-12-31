03/2025

Evropská komise dne 23. prosince 2025 vyhlásila revidovaná pravidla pro poskytování kompenzací nepřímých nákladů

31. 12. 2025| zdroj: MPO0

europe-1395916_640

Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2021, jejichž revizi Komise započala veřejnou konzultací v průběhu srpna 2025 a které na úrovni Evropské unie sjednocují pravidla pro poskytování kompenzací nepřímých nákladů, jsou aktualizovány a přináší rozšíření počtu způsobilých odvětví a úpravu intenzity podpory.

Popis změn, které se vztahují ke kalendářnímu roku 2025:

  • Zvýšení podpory pro stávající odvětví: U odvětví, která byla na seznamu již od roku 2020 (viz tabulka 1 přílohy I revidovaných Pokynů,), dochází ke zvýšení maximální intenzity podpory o pět procentních bodů, tedy ze 75 % na 80 %. Toto zvýšení je odůvodněno kombinovaným účinkem vysokých cen energií a nárůstu nákladů na emise, který zvýšil riziko úniku uhlíku i u těchto již dříve ohrožených sektorů. (Pozn.: Jde o 14 průmyslových odvětví, které jsou vyjmenovány v příloze k nařízení vlády č. 565/2020 Sb. v platném znění)
  • Intenzita podpory pro nová odvětví: Pro 22 nově zařazených odvětví (viz výčet níže a také tabulka 2 přílohy I revidovaných Pokynů) je stanovena intenzita podpory ve výši 75 %.
  • Možnost individuálního doplnění dalších odvětví: Členské státy mají nově možnost navrhnout Komisi k doplnění i další odvětví, která nejsou v Příloze I uvedena. Musí však na základě údajů za poslední tři roky prokázat, že daný sektor splňuje stanovená kritéria (intenzita obchodu nad 20 % a intenzita nepřímých emisí nad 0,32 kg CO2/EUR).
  • Zpřísněné podmínky pro příjemce (kondicionalita): Aby podniky mohly podporu získat, musí splnit určité podmínky týkající se dekarbonizace. Musí buď realizovat doporučení z energetického auditu, nebo investovat alespoň 50 % částky podpory do projektů na snížení emisí skleníkových plynů či do opatření zvyšujících flexibilitu elektrizační soustavy (např. skladování energie nebo obnovitelné zdroje)

Jelikož se kompenzace nepřímých nákladů poskytují zpětně, a to za uplynulý kalendářní rok, mohou  členské státy níže vyjmenovaným 22 novým odvětvím poskytnout kompenzaci (ve výši 75 %) již za náklady vzniklé od 1. ledna 2025.

Dle nomenklatury CZ NACE jde o tato odvětví:

07.29 Těžba ostatních neželezných rud

07.10 Těžba železných rud

20.17 Výroba syntetického kaučuku v primárních formách

20.60 Výroba chemických vláken

20.16 Výroba plastů v primárních formách (kromě pododvětví v Tabulce 1 revidovaných Pokynů)

13.10 Úprava a spřádání textilních vláken a příze

23.31 Výroba keramických obkladaček a dlaždic

20.12 Výroba barviv a pigmentů

13.95 Výroba netkaných textilií a výrobků z nich

23.14 Výroba skleněných vláken (kromě pododvětví v Tabulce 1 revidovaných Pokynů)

27.20 Výroba baterií a akumulátorů

20.14 Výroba jiných základních organických chemických látek

20.15 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin

10.41 Výroba olejů a tuků

11.06 Výroba sladu

16.21 Výroba dýh a desek na bázi dřeva

23.11 Výroba plochého skla

23.13 Výroba dutého skla

24.31 Tažení ocelových tyčí za studena

24.34 Tažení ocelového drátu za studena

20.59.56.70 Pododvětví chemických výrobků (směsi alkylbenzenů a alkylnaftalenů)

23.99.19.10 Pododvětví v rámci odvětví výroby ostatních nekovových minerálních výrobků - Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny (kromě skleněné vlny) a jejich směsi volně ložené, v listech nebo svitcích

Shrnutí: Za rok 2025 se tedy kompenzace mohou týkat celkem 36 vyjmenovaných skupin průmyslových odvětví. Kromě nich mohou státy individuálně oznámit i další sektory, pokud prokáží splnění kritérií způsobilosti na základě dat za poslední tři roky.

Revidované Pokyny budou v ČR implementovány do nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO