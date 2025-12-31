Poslanecká sněmovna předložila návrh změny zákona o obalech

Cílem návrhu zákona je posílit principy cirkulární ekonomiky, omezit množství vzniklých odpadů a přinést úsporu primárních materiálů, a to především zavedením zálohových systémů pro nápojové plastové lahve a kovové nádoby na nápoje (plechovky).
Návrhem zákona má být zajištěno, že Česká republika bude moci pokračovat v úspěšném plnění cílů zpětného odběru plastových obalů stanovených EU. Předložený poslanecký návrh zákona je téměř totožný s vládním návrhem zákona, který byl předložen Poslanecké sněmovně v minulém volebním období a jehož projednávání nebylo do jeho konce dokončeno (sněmovní tisk 818).
Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 1. 2026.
Komentáře