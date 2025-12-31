Už od ledna budou nižší ceny elektřiny pro domácnosti a firmy. ERÚ vydal změnový cenový výměr

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes zveřejnil změnový cenový výměr a oznámil jeho promítnutí do regulovaných cen elektřiny. Už od čtvrtka 1. ledna 2026 nebudou domácnosti, firmy a živnostníci platit žádné poplatky na podporu obnovitelných zdrojů energie a sníží se jim celkové ceny elektřiny zhruba o 10 procent.
V polovině prosince rozhodla vláda o snížení regulované složky, které reaguje na mimořádně vysoké ceny elektřiny v Česku. Ihned po rozhodnutí zahájil ERÚ kroky, aby se změna projevila od 1. ledna.
„Plníme náš slib. Od ledna bude snížení cen elektřiny fungovat v režimu, který jsme v polovině prosince představili. Je to protiinflační opatření, které podpoří hospodářský růst. Ve výsledku pomůže nejen firmám, ale celé ekonomice a zaměstnancům,“ 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie tvořil u domácností částku 495 Kč za MWh bez DPH a patřil k významným položkám regulované složky ceny elektřiny. Jeho převzetí státem se od začátku roku projeví výrazným snížením regulovaných cen elektřiny pro domácnosti, a to bez ohledu na zvolený tarif či typ smlouvy s dodavatelem. Pozitivní dopad se tak promítne i u zákazníků s fixovanými cenami. Změna zároveň přináší znatelné snížení regulovaných cen elektřiny také pro podniky připojené k vyšším napěťovým hladinám.
Opatření představuje další úlevu ve výši přibližně 17 miliard korun ročně, což znamená zhruba desetiprocentní snížení celkové ceny elektřiny pro každého zákazníka. Většina ostatních regulovaných poplatků, zejména za distribuční síť, přenosovou soustavu a záložní zdroje, v celkové výši přibližně 70 miliard korun, zůstává nadále na straně odběratelů.
Konkrétní meziroční změny v cenách elektřiny najdete v tabulkách níže.
Komentáře