EU vyzývá k posílení globální klimatické akce před konferencí COP30

Evropská komise zdůraznila nutnost jednotného postupu mezinárodního společenství v boji proti změně klimatu. Místopředseda Komise připomněl, že geopolitická situace je stále složitější a svět čelí rostoucím krizím, které zasahují i Evropu.
Přesto podle něj neexistuje jiná cesta než pokračovat v diplomatickém dialogu a spolupráci s klíčovými partnery po celém světě – od Velké Británie, Kanady a Austrálie až po země Afriky, Indie a Číny.
Komise vyzvala k urychlenému přijetí nových, ambicióznějších klimatických závazků (NDCs) před konferencí COP30, aby bylo možné udržet globální oteplení pod hranicí 1,5 °C. V rámci příprav se EU zaměřuje na pět klíčových oblastí: uznání výsledků první globální bilance (GST), pokračování dialogu o implementaci Pařížské dohody, posílení financování klimatických opatření, podporu adaptačních programů a zajištění spravedlivé transformace ekonomik. Komise přitom zdůraznila, že mitigace už sama o sobě nestačí – je nutné také posílit schopnost přizpůsobit se dopadům klimatických změn.
EU a její členské státy zůstávají největším poskytovatelem veřejného klimatického financování na světě – v roce 2023 přispěly částkou přes 30 miliard eur z veřejných zdrojů a dalších 7,2 miliardy eur mobilizovaly ze soukromého sektoru. Komise však upozornila, že Evropa nemůže nést tíhu klimatického úsilí sama a že je nezbytné, aby se k závazkům připojily i další světové ekonomiky. Jednou z klíčových příležitostí do budoucna je podle Komise rozšíření cen uhlíku jako účinného nástroje pro snižování emisí.
Komentáře