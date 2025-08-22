Vláda pravděpodobně naposledy prodloužila stav nebezpečí v Hustopečích nad Bečvou v souvislosti se sanací území po havárii vlaku s benzenem

Vláda ve středu schválila velmi pravděpodobně poslední prodloužení stavu nebezpečí, který platí v okolí Hustopečí nad Bečvou po havárii vlaku převážejícího nebezpečný benzen. Tento stav umožňuje rychlejší organizaci sanace benzenu z půdy a vody. Sanace aktivně pokračují a celkový stav se vyvíjí příznivě. Pokud tak nedojde k nepředvídatelným komplikacím, bude se jednat o poslední vyhlášení stavu nebezpečí.
V únoru 2025 došlo k nehodě vlaku převážejícího benzen, při níž uniklo velké množství této látky a jednalo se o největší havárii svého druhu na světě. Během dosavadních prací došlo k odstranění kontaminované strusky pod kolejištěm a 15. června se podařilo obnovit železniční provoz na trati v Hustopečích nad Bečvou. Zároveň došlo k odstranění velké části nerozpuštěné fáze benzenu na hladině podzemní vody. Díky provozu filtrů s aktivním uhlím je možné čerpat a cirkulovat kontaminovanou podzemní vodu ve velkém objemu, což se ukazuje jako nejlevnější a nejefektivnější metoda na odstranění zbylého benzenu z vody.
„Po měsících intenzivních sanačních prací se situace na místě havárie benzenu vyvíjí pozitivně. Došlo k obnovení provozu železniční tratě za předem stanovených bezpečnostních opatření a daří se zároveň zabraňovat šíření benzenu do vodní nádrže číslo 6 a odčerpávat kontaminovanou podzemní vodu. Sanační práce nekončí, ale pokud nedojde k nepředvídatelným komplikacím, je situace natolik příznivá, že by mělo být reálné, aby práce pokračovaly bez stavu nebezpečí. Mohlo by tak dojít kopětovnému umožnění pohybu osob kolem vodní nádrže číslo 6, kromě místa havárie, kde nadále probíhají sanační práce, které jsou ohraničené Larsenovou stěnou,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
„Všechny zainteresované strany budou moci aktivně využít posledního stavu nebezpečí, který potrvá do 24. září, a požádat si tak o potřebná povolení ještě ve zrychleném režimu, který stav nebezpečí umožňuje. Poslední analýzy předběžně ukazují, že množství benzenu v půdě je menší než původní odhad. Je to pozitivní zpráva jak pro místní obyvatele a životní prostředí, tak pro rozpočet sanačních prací, které budou pravděpodobně nakonec levnější. Odstraňování benzenu zatím vyšlo na více než 200 milionů korun a většinu výdajů platila Správa železnic. Původní odhady přitom dosahovaly až jedné miliardy korun,“ doplnil ministr Hladík.
Průběžně probíhá vyhodnocování první etapy sanace včetně účinnosti použitých technologií. Na základě získaných dat bude ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami navržen, prodiskutován a následně připraven projekt druhé etapy navazujících sanačních prací, který již bude zaměřen na dosažení dlouhodobého výsledku.
„K 12. srpnu bylo z lokality odvezeno přes 5 000 metrů krychlových kontaminované podzemní vody a odstraněno cca 110 tun benzenu. V současné době se na hladině téměř přestala objevovat fáze benzenu a bylo tak možné přejít k intenzivnímu filtrování kontaminované podzemní vody. Pokračuje se v pravidelném monitoringu podzemní i povrchové vody a ovzduší. U místa havárie je nadále pravidelně monitorována přilehlá vodní nádrž č. 6 - štěrkovna. Dle analýz jsou hodnoty benzenu na jednotlivých odběrových místech pod mezí stanovitelnosti, vyjma břehové linie, kde se ale hodnoty stále pohybují na hranici měřitelnosti a jsou hluboko pod zákonným limitem,“ uvedl ředitel České inspekce životního prostředí Petr Bejček.
V první polovině srpna zároveň Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) analyzoval krmnou surovinu – pšenici ozimou v okolí havárie. Účelem bylo ověření obsahu benzenu a polyaromatických uhlovodíků. Výsledky analýz na obsah benzenu byly negativní – ve všech odebraných vzorcích byla koncentrace benzenu pod mezí stanovitelnosti. Zároveň ani koncentrace čtyř sledovaných polycyklických aromatických uhlovodíků nepřekračovaly limity pro tyto látky v potravinách.
