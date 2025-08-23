2/2025

Evropská komise zveřejnila výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci týkající se energetického balíčku pro občany

23. 8. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR0

energy-4990803_640
zdroj: pixabay

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací a veřejnou konzultaci (dotazník) týkající se energetického balíčku pro občany – ochrana spotřebitelů a posílení jejich postavení při spravedlivé transformaci.

Spravedlivá transformace energetického odvětví by měla přinést užitek všem občanům bez ohledu na to, kde žijí nebo jakou mají finanční situaci. Touto iniciativou se mají stanovit možnosti, jakými chce EU spotřebitele chránit a zapojit je do transformace tím, že jim umožní energií šetřit, vyrábět ji (z obnovitelných zdrojů) a spotřebovávat účinným způsobem; zajistí podporu zranitelným domácnostem, které trpí energetickou chudobou; přemění výzvy, jimž čelí regiony a komunity postižené postupným ukončováním používání fosilních paliv, na příležitosti, jako je například vznik nových pracovních míst v ekosektoru nebo zlepšování kvality života.

