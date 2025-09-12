Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se certifikátů CBAM – úprava povinnosti vyřadit je a zohlednit tak bezplatné povolenky ETS, metodiky mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) pro konečné období počínající dnem 1. ledna 2026 a mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM).
Inciativa a) stanoví podrobná pravidla, jak musí být certifikáty mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), jež mají být vyřazeny schválenými deklaranty pro CBAM, upraveny tak, aby odrážely rozsah, v jakém jsou povolenky systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) přidělovány bezplatně.
Iniciativa b) stanoví metodiku pro konečné období mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, které začíná 1. ledna 2026. Metodika spočívá ve: stanovení přímých obsažených emisí na základě skutečných emisí; stanovení obsažených emisí pro elektřinu; stanovení nepřímých obsažených emisí; standardních hodnotách pro jiné zboží než elektřinu, které se použijí, pokud obsažené emise nejsou založeny na skutečných emisích.
Iniciativa c) stanoví pravidla pro převod ceny uhlíku zaplacené ve třetí zemi za deklarované obsažené emise na odpovídající počet certifikátů mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, přičemž se zohlední jakákoli forma kompenzace, která je v této zemi k dispozici vedoucí ke snížení ceny.
EU 186_25 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)6962930
EU 186_25 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)6962931
EU 186_25 EK Výzva k předložení informací – Ares(2025)6962941
Komentáře