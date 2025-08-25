U Břeclavi vznikne největší bateriové úložiště v Česku. Pomůže stabilizovat síť i rozvoj obnovitelných zdrojů

Společnost MND buduje v průmyslové zóně u Břeclavi dosud největší bateriové úložiště v České republice. Projekt s kapacitou 31 MWh má být dokončen do konce roku 2025 a do provozu uveden začátkem roku 2026. Takové množství energie by stačilo k pokrytí celodenní spotřeby menšího města.
Bateriová úložiště se postupně stávají klíčovým prvkem moderní energetiky. Dokážou v řádu vteřin reagovat na výkyvy v síti a tím zabránit jejímu přetížení nebo výpadkům. Jejich význam roste především s rostoucím podílem obnovitelných zdrojů, jejichž výroba je závislá na počasí.
Velkou předností je také umístění. „Výhodou bateriových úložišť je, že jsou relativně kompaktní a nevyžadují rozsáhlé zábory plochy a obvykle se nacházejí v méně atraktivních oblastech jako jsou průmyslové zóny. Například v Břeclavi se jedná o pozemek v blízkosti rozvodny vysokého napětí. Další máme v plánu vybudovat v místě našich fotovoltaických elektráren, čímž optimalizujeme jejich využitelný výkon,“ popisuje Michal Sasín, který má v MND na starosti New Business Development.
Tento přístup ukazuje, že nová energetická infrastruktura může být rozvíjena s ohledem na ekologické i prostorové nároky. Úložiště totiž nezasahuje do volné krajiny, nevyžaduje nové přenosové trasy a samotný provoz je bezemisní, tichý a bez světelného znečištění. To výrazně odlišuje tento typ zařízení od jiných energetických zdrojů, které mohou své okolí zatěžovat hlukem nebo exhalacemi.
Baterie jako ekonomický motor
Bateriová úložiště nejsou jen technickou oporou sítě, ale také důležitým ekonomickým prvkem. Fungují na principu energetické arbitráže: nakupují elektřinu v době, kdy je na trhu přebytek a její cena je nízká (například za slunečného poledne), a prodávají ji v době, kdy je poptávka vysoká a cena stoupá (během večerní špičky).
Tento chytrý obchod snižuje výkyvy cen a činí systém efektivnějším. Kromě toho úložiště poskytují podpůrné služby pro přenosovou soustavu, za což dostávají platbu. Jejich schopnost reagovat v řádu milisekund je klíčová pro udržení stability a frekvence sítě, což je pro správce, jakým je například ČEPS, nezbytná služba.
Co bude s bateriemi po jejich životnosti
Přestože je provoz baterií bezemisní, ekologická stopa se posuzuje po celou dobu jejich životního cyklu. Klíčové otázky se týkají zejména surovin a recyklace. Pro výrobu baterií jsou nezbytné prvky jako lithium, kobalt nebo nikl, a proto je důležité, aby celý obor směřoval k udržitelnějším technologiím a efektivní recyklaci. Společnosti v energetice už nyní hledají cesty, jak baterie po ukončení jejich životnosti využít v méně náročných aplikacích, například pro ukládání energie v domácnostech.
Zákony otevírají cestu
Rozvoj velkokapacitních úložišť v České republice je umožněn díky legislativním změnám, zejména novele energetického zákona. Tyto kroky jsou v souladu se státní energetickou koncepcí, která počítá s masivním rozvojem obnovitelných zdrojů a s potřebou flexibilních řešení pro stabilitu sítě. Cílem je, aby se bateriová úložiště postupně zařadila mezi běžné prvky energetiky – pomůžou tak rozvoji čisté energie, aniž by se ohrozila stabilita sítě.
Další hráči na trhu
MND chce v České republice postupně vybudovat úložiště s celkovou kapacitou až 107 MWh a zároveň připravuje obdobné projekty v Německu. Do akumulace energie se zapojují i další společnosti. V Havlíčkově Brodě chystá velkokapacitní baterii firma C-energy, zatímco Sev.en Energy plánuje v rámci projektu Green Mine na Mostecku vybudovat energetický park kombinující solární, větrné, vodíkové a akumulační technologie.
Rozvoj bateriových úložišť je ale součástí širšího trendu. Například v Německu už podobná zařízení fungují ve stovkách megawatthodin a pomáhají integrovat obrovský podíl solární a větrné energie. Velké projekty vznikají také v Británii či Španělsku. V USA patří k nejrychleji rostoucím trhům Kalifornie, kde úložiště dosahují kapacit v řádu gigawatthodin a tvoří nezbytnou oporu tamní soustavy. Čína pak masivní investice do akumulace využívá nejen pro stabilitu sítě, ale i k rozvoji vlastního průmyslu.
Česká energetika na rozcestí
Pro Českou republiku znamená budování velkokapacitních úložišť nejen posílení stability soustavy, ale také krok k udržení konkurenceschopnosti v rámci evropského energetického trhu. Pokud se podaří skloubit technologický rozvoj s recyklací a udržitelností, mohou se bateriová úložiště stát jedním z pilířů české energetické transformace.
Komentáře