Konec uhlí v energetice ještě není na obzoru

Rok 2024 přinesl výrazný pokles kapacit nově otevřených uhelných dolů. Plánovaná roční kapacita nových dolů klesla na 105 milionů tun, což je nejnižší hodnota za posledních deset let a zároveň o 46 % méně než v roce 2023, kdy činila 193 milionů tun.
Tento trend by mohl naznačovat zlom, avšak skutečný konec uhlí v energetice stále není na obzoru. I přes pokles nových projektů se těžební průmysl soustředí na prodloužení životnosti stávajících dolů a jejich rozšíření, čímž udržuje vysoké těžební kapacity.
Klíčové země a projekty
Pokles nových dolů je především důsledkem zpoždění schvalovacích procesů v klíčových těžařských zemích, zejména v Indii a Číně, které společně s Austrálií, Spojenými státy a Ruskem představují přes 90 % plánované nové kapacity.
Těžaři však své plány na rozšíření těžby znovu navyšují a chystají se otevřít více než 850 nových dolů, rozšířit existující provozy či znovu spustit dříve uzavřené projekty. Téměř 90 % plánované kapacity se soustřeďuje jen v několika zemích. Nejvýrazněji vede Čína s navrhovanou kapacitou 1,35 miliardy tun ročně, přičemž většina projektů se koncentruje na severu a severozápadě země. Následuje Indie s 329 miliony tun ročně, z nichž téměř polovinu rozvíjí státní Coal India. Austrálie drží třetí příčku s 165 miliony tun, přičemž významný rozvoj hlásí také Rusko (98 milionů tun) a Jihoafrická republika (73 milionů tun).
Emisní rizika a metanové emise
Významným problémem zůstává produkce metanu, který se uvolňuje při těžbě uhlí. Nové projekty by mohly generovat až 15,7 milionu tun metanu ročně. Kombinace nových a stávajících metanových emisí z uhelných dolů by výrazně zvýšila skleníkové plyny, což by ohrozilo plnění cílů Pařížské dohody.
Nutnost razantního omezení těžby uhlí
Aby se globální oteplení udrželo pod hranicí 1,5 °C, je podle mezinárodních studií nutné snížit těžbu uhlí do roku 2030 o 39 % až 75 % ve srovnání s rokem 2020 Současné plány těžařů však naznačují spíše pokračování expanze, a to především rozšiřováním již stávajících dolů. To představuje vážný konflikt mezi ekonomickými zájmy a klimatickou politikou. Přestože existují tlaky na snižování emisí, geopolitická nejistota a poptávka po stabilních zdrojích energie po covidové pandemii a válce na Ukrajině vedou v řadě zemí k částečnému návratu k uhlí.
Cenové výkyvy zpomalují přechod na obnovitelné zdroje
Vývoj cen uhlí výrazně ovlivňuje také investiční rozhodnutí. V roce 2022 podnítily vysoké ceny uhlí těžaře k expanzi, zatímco pokles cen v následujících měsících vedl ke zpomalení nových projektů. Tato volatilita ztěžuje plánování a zároveň zpomaluje přechod na obnovitelné zdroje energie.
Zároveň, i přes útlum nových uhelných projektů, stále existuje významný prostor pro rozvoj obnovitelných technologií. Například kapacity solárních a větrných elektráren rostou každoročně o desítky procent, což kontrastuje s poklesem u uhlí. Pokles kapacit nových uhelných dolů v roce 2024 naznačuje, že tradiční uhelný průmysl čelí rostoucím výzvám a regulatorním překážkám. Přesto množství plánovaných rozšíření stávajících projektů ukazuje, že uhlí v globálním energetickém mixu ještě není odsouzeno k zániku. To vyvolává potřebu intenzivního monitoringu a výraznějšího tlaku na rychlou změnu energetické politiky, pokud chce svět reálně dosáhnout klimatických cílů.
