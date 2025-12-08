MPO předkládá první verzi Sociálního klimatického plánu

Předkládaný materiál informuje o dosavadním postupu prací na přípravě Sociálního klimatického plánu (SKP), který je programovým / implementačním dokumentem pro využití Sociálního klimatického fondu (SKF). Jde o první ucelený návrh SKP.
Cílem jeho předložení je uzavřít úvodní fázi přípravy SKP a získat potvrzení vlády k předloženému dokumentu, jenž bude následně využit pro pokračující konzultace s Evropskou komisí. SKP vymezuje základní priority v oblasti zajištění energeticky úsporného bydlení a dostupné bezemisní dopravy, včetně stanovení cílových indikátorů. Dále uvádí seznam investic, které budou ze SKF financovány, a přibližuje jejich očekávané dopady na definované cílové skupiny. Investice v oblasti rezidenčního sektoru se zaměřují na zpřístupnění energeticky efektivního bydlení jak pro vlastníky domů a bytů, tak pro nájemníky.
V oblasti dopravy se soustředí na zlepšení dostupnosti veřejné hromadné dopravy, zejména v nedostatečně obsloužených územích. Investice jsou stručně uvedeny níže a v materiálu dále podrobně rozepsány. SKP současně stanovuje implementační strukturu, odpovědné instituce i rámec technické pomoci určené pro administraci SKF.
