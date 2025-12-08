Prosincová Priorita nadělila příklady úspěšných projektů

Poslední vydání Priority v letošním roce přináší mnoho příkladů úspěšných projektů. S koncem roku také oslaví jeden návrat.
Zpět se vracejí Norské fondy, které podpoří další užitečné projekty i v oblasti životního prostředí. V předchozím programovém období díky penězům z těchto fondů vzniklo mnoho nových a inovativních projektů.
V prosincovém vydání se věnuje komunitní energetice. Mnohé obce či samosprávy ji již provozují, byť jsou stále především průkopníky. Ale někde už si může člověk usmažit řízek na sporáku, který napájí energie ze solárních panelů na úřadě. O výhodách komunitní energetiky se bavili s energetickým manažerem obce Brumovice, kde to pořádně rozjeli a plány do budoucna mají velké a zdaleka přesahující horizont jedné obce.
Nevěnuje se pouze energetice, jako již tradičně představuje úspěšné projekty. V Jesenici u Prahy vytvořili zelenou páteř kolem místního potoka, kolem kterého se místní občané mohou procházet a pozorovat, jak si příroda bere zpět dříve zanedbané území. Druhý úspěšný projekt nás zavede na Šumavu, do dob spisovatele Klostermanna, který tak úžasně a čtivě popsal tento dříve zapomenutý kout, že se to dá číst i dnes. Vznikla expozice, která je umístěna, jak jinak, na jedné ze šumavských samot. V zimě není otevřená, protože dostat se k ní není jen tak.
Hned celý věrtel úspěšných projektů je spojen s oceněním Adapterra Awards. Vybrali jsme z mnoha povedených těch několik, které vznikly i díky dotační podpoře. Toto a mnoho dalšího najdete v prosincovém čísle.
