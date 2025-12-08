Jaký byl podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie v letech 2010–2024

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) zaměřenou na podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie.
Využívání obnovitelných zdrojů energie je považováno za klíčový prvek energetické politiky, přispívá ke snižování emisí z fosilních paliv a závislosti na palivech dovážených ze zemí mimo EU. Pro rok 2021 začala platit revidovaná směrnice 2018/2001/ES (RED II) o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, na kterou navázala směrnice 2023/2413/ES (RED III), která dále upravuje a rozšiřuje cíle EU v oblasti OZE.
Zpráva obsahuje souhrnný přehled o podílu hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR. Tento podíl je počítán na základě mezinárodní metodiky EUROSTAT — SHARES. Nejedná se ale pouze o prostý podíl reálné hodnoty OZE k celkové konečné spotřebě, který by bylo možno stanovit přímo z energetické bilance, při výpočtu jsou požadovány např.: normalizace hodnot výroby elektřiny z vodních a větrných elektráren; odpočet podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů využité v dopravě; specifické započítávání kapalných biopaliv a letecké dopravy a jiné.
Podíl hrubé konečné spotřeby energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energií v ČR činil v roce 2024 podle mezinárodní metodiky výpočtu EUROSTAT – SHARES 19,21 %. Na spotřebě elektřiny se OZE podílely 17,93 %, na spotřebě v dopravě 5,74 % a na konečné spotřebě při vytápění a chlazení 29,06 %.
