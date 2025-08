Konec daně z tepla z bioplynu: Novela Lex OZE III ulevuje provozovatelům

Od 1. srpna 2025 přestane v České republice platit spotřební daň z tepla vyrobeného spalováním bioplynu v kogeneračních jednotkách. Novelu zákona č. 261/2007 Sb. přinesl Lex OZE III, který byl v červenci 2025 schválen v Parlamentu. Tímto krokem končí spor, který trval několik let a týkal se výkladu daňového osvobození pro biopaliva druhé generace.

Kogenerační jednotky, které vyrábějí elektřinu a teplo z bioplynu, měly do roku 2021 za to, že se na ně vztahuje daňové osvobození podle § 49 odst. 5 zákona o spotřebních daních. Od roku 2021 však Finanční správa začala požadovat odvody daně z části bioplynu, která je přeměňována na teplo, přičemž za osvobozenou považovala pouze elektřinu. Finanční správa dokonce začala požadovat daň i zpětně za předchozí období, což pro provozovatele znamenalo vysoké finanční nároky, často v řádu milionů korun. Tento výklad vedl k desítkám správních řízení a soudních sporů.

Provozovatelé bioplynových stanic, sdružení v České asociaci bioplynu a Asociaci zemědělských bioplynových stanic, z nichž většina teplo využívá technologicky nebo jej dodává do distribučních sítí, se postavili proti tomuto výkladu. Upozorňovali na nelogičnost výkladu, který fakticky penalizoval využití tepla z obnovitelného zdroje. Daň byla podle provozovatelů v rozporu s efektivním využíváním energie a komplikovala další rozvoj obnovitelných kogeneračních zdrojů.

Změna zákona a její účinky

Novela Lex OZE III nyní upřesňuje, že spalování bioplynu v kogeneračních jednotkách je od daně z minerálních olejů osvobozeno bez ohledu na to, zda se výsledná energie využívá jako elektřina nebo teplo. Zákon rovněž ruší evidenční a ohlašovací povinnosti, které dosud zatěžovaly provozovatele. Změna vstupuje v platnost 1. srpna 2025 a bude se vztahovat pouze na nová daňová období. Již probíhající správní a soudní řízení tím nebudou automaticky ukončena. Právní zástupci provozovatelů očekávají, že se tato řízení budou muset dořešit individuálně podle předchozí právní úpravy, což může vést k dalším jednáním o narovnání či doplacení dlužné daně.

Teplo z OZE a daňové režimy

Česká daňová legislativa dosud dostatečně nerozlišovala mezi obnovitelným a fosilním původem plynu ve vztahu k výrobě tepla. Změna přichází v době, kdy se v rámci přechodu na nízkouhlíkové hospodářství posiluje role komunitní a decentrální výroby energie, včetně využití zbytkové biomasy a bioplynu z agropodniků nebo čistíren odpadních vod (ČOV). Zrušení daně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti bioplynových zařízení, která čelí rostoucím provozním nákladům a regulacím v oblasti emisí. Podle CZ Biom i Asociace zemědělských bioplynových stanic může novela zvýšit zájem o rekonstrukce a rozšíření kogeneračních systémů.

Dopady na praxi a ekologický přínos

Zjednodušení daňového režimu odstraní jednu z hlavních administrativních překážek při využití kogenerační výroby z bioplynu. Provozovatelé se již nebudou muset registrovat k dani z minerálních olejů, zpracovávat výpočty podílů pro elektřinu a teplo ani čelit periodickým daňovým kontrolám.

Tato legislativní změna je vnímána jako významný impuls pro nové investice do odvětví bioplynu. Očekává se, že odstranění daňové zátěže z tepla zlepší ekonomickou návratnost stávajících i plánovaných projektů. Podle Asociace zemědělských bioplynových stanic by to mohlo vést k modernizaci a rozšíření až desítek stávajících zařízení a rovněž stimulovat zájem o výstavbu nových kogeneračních jednotek, zejména v segmentech komunálních bioplynových stanic využívajících bioodpad. Z dlouhodobého hlediska pak novela přispívá k plnění národních i evropských cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí skleníkových plynů. Podpora bioplynu posiluje energetickou soběstačnost a využívá lokální odpady, což je klíčové pro přechod na nízkouhlíkové hospodářství a rozvoj cirkulární ekonomiky v České republice.

Nadále však zůstává v platnosti evropská legislativa týkající se DPH. Pokud je teplo dodáváno bezúplatně, může být jeho hodnota předmětem daně z přidané hodnoty v souladu s judikaturou Soudního dvora EU. To platí zejména v případech, kdy bezplatné dodání tepla slouží k podpoře jiných zdanitelných činností.