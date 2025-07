Ekologický a chemický stav povrchových i podzemních vod se zhoršuje, hodnotí Komise kvalitu vody v Česku

Evropská komise na začátku července zveřejnila zprávu shrnující stav provádění environmentálních právních předpisů v členských státech. Zpráva se zaměřuje na několik oblastí. Vedle oběhového a odpadového hospodářství nebo klimatu se zabývá i kvalitou vody a jejím hospodařením.

Rámcová směrnice o vodě

Rámcová směrnice o vodách, která má zabránit dalšímu zhoršování stavu povrchových i podzemních vod a zároveň tento stav zlepšit, stanovila lhůtu pro dosažení cílů do roku 2015, s možností prodloužení do konce roku 2027. Členské státy mají povinnost každých šest let předložit Komisi plány povodí (soubor opatření).

Česká republika, která se člení na tři oblasti povodí (Dunaj, Labe a Odra), eviduje celkem 1 118 útvarů povrchových vod (1 045 řek a 73 jezer) a 174 útvarů podzemních vod. Podle hodnocení třetího plánovacího období (2022–2027) došlo ve srovnání s druhým obdobím (2015–2021) k výraznému poklesu podílu útvarů povrchových vod s dobrým ekologickým stavem/potenciálem — z 18,8 % na 5,9 %.

Ačkoliv je podle Komise pokles částečně způsoben změnami ve vymezení vodních útvarů (konkrétně zpřísněním mezních hodnot pro fyzikálně-chemické parametry, např. živiny, a zkvalitněním monitoringu, zároveň ale upozorňuje, že zejména česká jezera čelí závažným problémům s eutrofizací v důsledku nadměrné přítomnosti živin. K této situaci přispívá velkoplošné průmyslové zemědělství, závislé na intenzivním používání hnojiv, a odpadní vody, které znečišťují vodní toky živinami.