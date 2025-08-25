Konečné znění textu Rámcové dohody mezi EU a USA

Evropská unie a Spojené státy zveřejnily 21. srpna konečné znění textu Rámcové dohody o vzájemném, spravedlivém a vyváženém obchodu, na jejímž obsahu se dohodly na počátku tohoto měsíce.
Tisková zpráva Evropské komise je k dispozici tady.
Text potvrzuje jednotnou „all-inclusive“ 15% celní sazbu. Ta se vztahuje i na odvětví v rámci šetření podle Sekce 232, jako jsou farmaceutika, polovodiče či řezivo.
Dohoda zahrnuje odstranění cel na straně EU pro dovoz automobilů z USA.
Ohledně oceli a hliníku text uvádí, že obě strany mají v úmyslu zvážit možnost spolupráce při ohrazení svých domácích trhů proti nadměrné kapacitě a zajištění bezpečnosti dodavatelských řetězců mezi sebou, mimo jiné prostřednictvím nástrojů, jako jsou tarifní kvóty.
Zahrnuje také výjimky pro řadu výrobků, jako jsou generika, chemické prekurzory, letecký průmysl nebo kritické suroviny, vč. korku (zatím mezi nimi nejsou lihoviny) a ponechává otevřené dveře přidávání dalších produktů.
Komentáře