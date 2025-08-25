Monitoring průmyslové ekologie | 16. - 21. 8. 2025

Služba pro předplatitele.
MONITORING 16. - 18. 8. 2025
Odpady:
Jak ekologicky naložit s vysloužilými větráky a klimatizacemi
| Komunalniekologie.cz |
V létě jsou neocenitelnými pomocníky, ale jakmile doslouží, mohou se proměnit v ekologický problém. Větráky a klimatizace totiž rozhodně nepatří do běžného odpadu.
Vědec z VUT: Odpadní kaly z recyklace plastů mohou posloužit při výrobě cihel
| Metro.cz |
Dosud nevyužitelné odpadní kaly, které vznikají při recyklaci plastů, mohou posloužit při výrobě cihel. Přišel s tím vědec z Ústavu chemie materiálů Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně.
Jen pro místní. Bílovice nad Svitavou ověřují totožnost lidí, kteří vozí odpad do sběrného dvora
| CeskyrozhlasBrno.cz |
Bílovice nad Svitavou umožní vjezd do svého sběrného dvora jenom místním lidem. Obec u Brna už nechce, aby k ní sváželi odpad lidé z okolních vesnic nebo městských částí.
Ovzduší:
V Praze je smogová situace. Jak se chránit?
| Prumyslovaekologie.cz |
Ve středu byla v Praze vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací troposférického ozónu. Přízemní ozón totiž vzniká převážně účinkem měkkého UV záření na vzduch obohacený o oxidy dusíku, které se do vzduchu dostávají nejčastěji ze spalovacích motorů automobilů.
Kontroverzní zpráva amerického ministerstva energetiky zpochybňuje vliv CO₂ na klima USA
| oEnergetice.cz |
Americké ministerstvo energetiky koncem července zveřejnilo zprávu, která nabízí kritický a alternativní pohled na vědecké důkazy o vlivu emisí CO₂ a dalších skleníkových plynů na klima USA.
Energie:
Kongresové centrum Praha ušetřilo díky projektu EPC na energiích více než 300 milionů korun
| Prumyslovaekologie.cz |
Kongresové centrum Praha díky energetickým úsporám ušetřilo za posledních 12 měsíců 34 157 425 Kč. Suma překonala garantované úspory o bezmála 8,5 milionu korun.
Cash Only: Éra drahých energií končí. Oči otevírá aukce českých skautů
| SeznamZpravy.cz |
Čeští skauti vysoutěžili pro své zákazníky nové slevy a ceny srazili skoro na úroveň před energetickou krizí. Je to důležitá zpráva i pro ostatní odběratele. Ke stížnostem na drahotu už není důvod, stačí se snažit.
Větrná energie v problémech
| Faei.cz |
V Polsku čeká na podpis prezidenta tzv. zákon o větrných farmách. Ten kromě ustanovení o zmrazení cen elektřiny obsahuje i úpravy, které liberalizují pravidla pro výstavbu větrných elektráren na pevnině. Nejpravděpodobnějším scénářem se však nyní zdá prezidentské veto.
Slovensko bude pokračovat v kompenzacích cen energií pro rodiny, uvedl Fico
| SeznamZpravy.cz |
Slovenský premiér Fico oznámil, že jeho vláda bude pokračovat v kompenzacích cen energií pro drtivou většinu domácností. Vláda dotuje ceny plynu a tepla pro rodiny už od roku 2023.
Německý Uniper mění kurz: Více plynu a méně obnovitelných zdrojů do roku 2030
| oEnergetice.cz |
Německá státní energetická společnost Uniper snižuje své ambice v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Zatímco předchozí cíl pro rok 2030 byl alespoň 80 % "zelených" výrobních aktiv, nově společnost cílí na alespoň 50 % obnovitelných zdrojů.
Voda:
Tuny ryb, jedna příčina: Jak fosfor a horko dusí české vody
| Prumyslovaekologie.cz |
Od 60. let 20. století vzrostla průměrná teplota v Česku o více než 2 °C. Profesor Jiří Wanner z VŠCHT varuje, že tato změna klimatu „přepisuje pravidla vodního hospodářství“ – a města na to musejí reagovat.
Vodní elektrárna Obříství slouží české energetice 30 let. Při povodních se umí „ponořit“ pod hladinu Labe
| Komunalniekologie.cz |
Už tři dekády spolehlivě mění proud středního Labe na bezemisní energii malá vodní elektrárna Obříství umístěná poblíž mělnického soutoku s Vltavou.
Vodohospodáři v Sušici využívají k opravě potrubí moderní technologie
| Nase-voda.cz |
Oprava hned dvou vodovodních potrubí o průměru 200 mm zásobující obyvatele části města na pravém břehu řeky Otavy skončila v Sušici. Pitná voda je vedena tzv. shybkou pod dnem řeky Otavy z jednoho břehu na druhý.
Obce investují do nových vodovodů. Pomáhají dotace krajů i ministerstev
| CT24.cz |
Kvůli suchu a špatné dostupnosti pitné vody obce rekonstruují a staví obecní vodovody. Místní obyvatelé byli často závislí na vlastních studnách, ty ale vysychají nebo je voda z nich nekvalitní.
Povodí Moravy provádí preventivní opatření na řekách a nádržích
| Nase-voda.cz |
Vysoké teploty vody a výskyt značného množství biomasy mohou v následujících dnech způsobit havarijní stavy na řekách a nádržích. Povodí Moravy proto z preventivních důvodů rozšířilo monitoring kvality vod.
Dotace:
Praha spouští projekt 1500 městských dobíjecích stanic pro elektromobily
| Prumyslovaekologie.cz |
Rada hlavního města schválila zahájení významné investiční akce zaměřené na rozvoj bezemisní městské mobility. Město tak v následujících letech vybuduje až 1500 veřejně přístupných pomalých dobíjecích stanic pro elektromobily.
Lepší hospodaření s dešťovou vodou v Brně. Radní doporučili podporu výstavby akumulačních nádrží
| Prumyslovaekologie.cz |
Brněnští radní se na středeční schůzi zabývali dvěma body zaměřenými na lepší hospodaření s dešťovou vodou. V prvním doporučili zastupitelstvu, aby schválilo poskytnutí dotací v programu Nachytej dešťovku! V dalším bodě podpořili dvě městské části, které vybudovaly nové akumulační nádrže.
Životní prostředí a ekologie:
Botanici z přírodovědecké fakulty zkoumají klíčení semen při nedostatku vody
| Prumyslovaekologie.cz |
Jak se semena dokážou probudit k životu, i když mají k dispozici málo vody? Právě to se snaží zjistit nový výzkumný projekt katedry botaniky přírodovědecké fakulty.
Území kolem řeky Lučiny v Ostravě-Radvanicích se významně promění
| Komunalniekologie.cz |
Zcela zregenerované území kolem řeky Lučiny nabídne městský obvod Ostrava-Radvanice v závěru příštího roku. Chystá se totiž komplexní revitalizace prostoru a jeho proměna na místo k odpočinku a trávení volného času. Takřka 800 metrů dlouhý úsek kolem řeky Lučiny dozná významných změn.
Ekologové: Ledvice a Počerady vypustí po dohodě na limitech o půl tuny míň rtuti
| oEnergetice.cz |
Uhelné elektrárny Ledvice a Počerady na severu Čech vypustí do životního prostředí díky dohodě na limitech o půl tuny méně rtuti. Spočítali to ekologové a pracovníci nevládních organizací, kteří nižší emisní stropy prosazovali.
Na extrémy je třeba se připravit, nezmizí, shodují se Hladík a Brabec
| CT24.cz |
Česko v přípravě na klimatické změny výrazně pokročilo, věří ministr životního prostředí Petr Hladík. Jeho předchůdce ve funkci Richard Brabec v Událostech, komentářích varoval, že výsledky opatření se projeví za dekády, adaptace je proto nezbytná.
První ministr životního prostředí ČR oslavil devadesátku. Jeho život zásadně poznamenalo hnutí woodcraft
| Lidovky.cz |
Studium vztahů člověka a přírody, poznání a ochrana životního prostředí, prosazování myšlenek udržitelného rozvoje a boj za záchranu naší planety před námi samými se staly celoživotní náplní vědce, pedagoga, environmentalisty, politika a zástupce naší země v mnoha světových organizacích.
Průmysl:
Stanovisko Mezinárodního soudního dvora otevřelo i možnost žalovat státy, které podporují fosilní průmysl
| Ekonews.cz |
Mezinárodní soudní dvůr v Haagu vydal koncem července jednomyslně stanovisko o povinnostech států v oblasti klimatické změny. Může změnit přístup vlád, soudů a žalobců a patrně změní i výuku práva životního prostředí a klimatického práva.
MONITORING 19. 8. 2025
