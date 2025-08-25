ECHA zveřejnila aktualizovaný návrh na omezení PFAS

Agentura ECHA zveřejnila aktualizovaný návrh na omezení per- a polyfluoralkylových látek (PFAS) v rámci nařízení REACH. Aktualizaci připravily orgány pěti členských států, které předložily původní návrh v lednu 2023 (zveřejněno ECHA 20. 8. 2025).
Předkladatelé dokumentace, národní autority Dánska, Německa, Nizozemí, Norska a Švédska, dokončily hodnocení více než 5 600 vědeckých a technických připomínek, které obdržely v roce 2023 během šestiměsíční konzultace. Na základě shromážděných důkazů byl původní návrh na omezení PFAS v EU/EHP aktualizován a tvoří podklad pro stanoviska výborů pro posuzování rizik (RAC) a pro socioekonomickou analýzu (SEAC). Dokument může být dále aktualizován na základě jejich hodnocení.
Pět orgánů mimo jiné identifikovalo a provedlo posouzení osmi odvětví, která nebyla v původním návrhu konkrétně uvedena. Jedná se o tato odvětví:
- tiskařské aplikace;
- těsnicí aplikace;
- strojírenské aplikace;
- další lékařské aplikace, jako je bezprostřední balení a pomocné látky pro farmaceutické výrobky;
- vojenské aplikace;
- výbušniny;
- technické textilie;
- širší průmyslové použití, jako rozpouštědla a katalyzátory.
Kromě toho byly posouzeny alternativní možnosti omezení, které jdou nad rámec úplného zákazu nebo zákazu s časově omezenými výjimkami pro určité aplikace. Tyto možnosti zahrnují podmínky, které umožňují pokračování ve výrobě, uvádění na trh nebo používání PFAS, pokud lze rizika kontrolovat. Alternativní možnosti byly předkladatelem dokumentace posouzeny pro:
- výrobu PFAS;
- dopravu;
- elektroniku a polovodiče;
- energetiku;
- těsnicí aplikace;
- aplikace ve strojírenství;
- technické textilie.
Vědecké výbory RAC a SEAC dále pokračují v hodnocení navrhovaného omezení. ECHA se snaží co nejdříve poskytnout jejich transparentní, nezávislé a vysoce kvalitní stanovisko Evropské komisi, která o omezení rozhodne společně s členskými státy EU.
Cílem návrhu na omezení je snížit emise PFAS v životním prostředí vzhledem k jejich vysoce perzistentním vlastnostem.
Další informace:
Komentáře