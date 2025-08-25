Ministr Hladík navštívil Sudoměřice na Hodonínsku. Se starosty a občany jednal o plánované spalovně blízko českých hranic

V pátek 22. srpna navštívil ministr životního prostředí Petr Hladík obec Sudoměřice na Hodonínsku, kde jednal s vedením místních obcí a debatoval s místními obyvateli, aby se seznámil se situací kolem plánované výstavby zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v sousední slovenské Skalici. Spalovna, která má vzniknout jen několik stovek metrů od českých hranic, vyvolává obavy místních obyvatel i samospráv.
Ministr Petr Hladík se na pozvání starosty Sudoměřic Františka Mikésky zúčastnil společně s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem jednání s obcemi dotčenými plánovanou výstavbou projektu „Centrum pro nakládání s odpady města Skalica“. Společně se zúčastnili také obhlídky místa plánované stavby spalovny odpadu ZEVO. Poté zahájil ministr spolu se starostou Sudoměřic, hejtmanem Jihomoravského kraje i hejtmanem Trnavského kraje na Slovensku veřejnou debatu s místními obyvateli, kteří dlouhodobě protestují proti výstavbě zařízení.
„V Sudoměřicích jsem se setkal se starostkami, starosty a také s občany z okolí, abych se blíže seznámil s tím, jak zde vnímají situaci týkající se výstavby spalovny. Obyvatelé mají obavy z její blízkosti, především ze znečištění ovzduší, zápachu a také z možného ohrožení turismu v přilehlých obcích. Stavím se za podporu místních obyvatel a občanů ČR – nerozumím tomu, proč má spalovna vyrůst tak blízko hranic, a navíc na zemědělské půdě. Logičtější by bylo ji postavit u většího města, v průmyslové zóně, a využít ji k výrobě tepelné energie pro dodávku do domácností. Ministerstvo vyhodnotilo, že u tohoto záměru existují přeshraniční vlivy, a zapojilo se proto do mezinárodního procesu EIA, který posuzuje dopady na zdraví obyvatel a životní prostředí. Je důležité, aby jakékoliv rozhodnutí bylo transparentní, spravedlivé a v souladu s veřejným zájmem i s ochranou životního prostředí. Budeme důsledně požadovat například dopracování dopadových studií, zejména rozptylové studie. Veřejnost se samozřejmě bude moci do procesu EIA zapojit v rámci veřejného projednání,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Plánované zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) ve slovenské Skalici má ročně zpracovávat až 135 000 tun odpadu. Podle dostupných informací investor preferuje variantu umístění spalovny v těsné blízkosti železniční stanice, která se nachází 800 metrů od Sudoměřic, také druhá varianta je plánována blízko hranic, zhruba 1 400 metrů.
„Takovýto záměr musí dávat smysl – a to zatím nevidíme. Z podkladů například nevyplývá, že by spalovna počítala se svážením odpadu i z české strany, pokud by stála na našich hranicích. Vůbec by nevyužila celé území ve svém okruhu, to nedává logiku. Krajský odbor životního prostředí v Brně také upozornil, že až 45 % emisí ze spalovny by mohlo zasáhnout území Jihomoravského kraje. Jsem rád, že se tomu orgány státní správy aktivně věnují,” řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).
Proti spalovně se staví nejen obyvatelé Sudoměřic, ale také okolních obcí a samotného města Skalica na slovenské straně hranic. „Spalovna v takovéto blízkosti nejen naší obce, ale například i CHKO Bílé Karpaty, je pro nás nepřijatelná. Budeme dál hájit naše zájmy a spolupracovat se slovenskými sousedy, kteří se stavbě také brání. Chybí nám zásadní informace a velká část obyvatel Sudoměřic se záměrem nesouhlasí,“ okomentoval starosta Sudoměřic František Mikéska (KDU-ČSL).
Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) byl na Slovensku zahájen začátkem tohoto roku. Vzhledem k přeshraničním dopadům se do něj zapojila i Česká republika. Mezi požadavky České republiky patří mimo jiné přepracování rozptylové studie, doplnění údajů o výšce komínů, zohlednění nových emisních limitů platných od roku 2030 či vyhodnocení zdravotních rizik pro obyvatelstvo a zpracování pachové studie.
