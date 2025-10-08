EU spouští balíček 545 milionů eur na urychlení přechodu Afriky k čisté energii

Evropská komise představila balíček ve výši 545 milionů eur na podporu urychlení přechodu Afriky k čisté energii. Oznámila jej předsedkyně Ursula von der Leyen prostřednictvím videoposelství na Global Citizen Festival konaném při Valném shromáždění OSN. Balíček je součástí kampaně Scaling Up Renewables in Africa, kterou EU spolupořádá s jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou a která má zvýšit povědomí a mobilizovat veřejné i soukromé investice do čisté energie napříč Afrikou.
Podpora Team Europe se zaměřuje na klíčové infrastrukturní a rozvojové projekty v jednotlivých státech. Největší investici získá Pobřeží slonoviny (359,4 mil. eur) na výstavbu vysokonapěťového vedení, Kamerun (59,1 mil. eur) na venkovskou elektrifikaci a Somálsko (45,5 mil. eur) na přístup k dostupné obnovitelné energii. Další projekty zahrnují například program rozvoje větrné a vodní energie v Lesothu, rozšíření elektrifikace na Madagaskaru, přípravu solárního parku v Ghaně nebo podporu nízkoemisní transformace v Mosambiku.
Kampaň je provázána s investiční strategií Global Gateway a mezinárodní spoluprací. Pod vedením EU a ve spolupráci s organizací Global Citizen a Mezinárodní energetickou agenturou má přivést nové finanční závazky, technickou pomoc a partnerství z vlád, finančních institucí i soukromého sektoru. Iniciativa vyvrcholí na summitu G20 v Jihoafrické republice v listopadu 2025, přičemž další příležitost k posílení podpory přinese říjnové Global Gateway Forum v Bruselu. Cílem je nejen rozšířit přístup k čisté energii v Africe, ale i přispět k celosvětovým klimatickým cílům – ztrojnásobení kapacit obnovitelných zdrojů a zdvojnásobení energetické účinnosti do roku 2030.
