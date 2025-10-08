02/2025

Vyhlášení nových datových standardů pro hlášení vozidel a elektroodpadu

8. 10. 2025| zdroj: ISPOP0

lightbulb-7432190_640
zdroj: pixabay

Ke dni 6. 10. 2025 byly vyhlášeny datové standardy (DS) pro nová hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

  • F_ODP_PROD – Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – příloha č. 13)
  • F_ODP_PROD_AV – Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence (vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností – příloha č. 4)
  • F_ODP_PROD_EL – Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence zpracovatele odpadních elektrozařízení (vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností – příloha č. 8)

Datové standardy pro nová hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence lze využít k ohlašování v roce 2026 a jsou k dispozici na www.ispop.cz -> TECHNICKÉ POŽADAVKY v záložce DATOVÉ STANDARDY. Formuláře budou uživatelům dostupné v jejich účtech v systému ISPOP od začátku ledna 2026.

Souběžně byly vyhlášeny číselníky.

