Vyhlášení nových datových standardů pro hlášení vozidel a elektroodpadu

Ke dni 6. 10. 2025 byly vyhlášeny datové standardy (DS) pro nová hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:
- F_ODP_PROD – Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – příloha č. 13)
- F_ODP_PROD_AV – Hlášení souhrnných údajů o vozidlech s ukončenou životností z průběžné evidence (vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností – příloha č. 4)
- F_ODP_PROD_EL – Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence zpracovatele odpadních elektrozařízení (vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností – příloha č. 8)
Datové standardy pro nová hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence lze využít k ohlašování v roce 2026 a jsou k dispozici na www.ispop.cz -> TECHNICKÉ POŽADAVKY v záložce DATOVÉ STANDARDY. Formuláře budou uživatelům dostupné v jejich účtech v systému ISPOP od začátku ledna 2026.
Souběžně byly vyhlášeny číselníky.
Komentáře