Monitoring průmyslové ekologie | 22. - 28. 11. 2025

MONITORING 22. - 24. 11. 2025
Legislativa:
Český návrh k nařízení o odlesňování našel podporu
| Prumyslovaekologie.cz |
Odklad evropského nařízení o odlesňování, který by na evropské firmy a producenty kladlo velké administrativní nároky, je o něco blíže. Zástupci členských zemí EU včera odhlasovali společnou pozici Rady, která vychází z návrhu České republiky.
Odpady:
Život ve stylu Zero Waste: #7 Osvěta a vzdělávání
| Komunalniekologie.cz |
7. díl projektu Život ve stylu Zero Waste přináší informace o tom, jak důležité jsou kampaně, akce a programy zaměřené na snižování odpadu. Přináší motivaci chtít se zapojit.
Středočeský kraj opět podpoří projekty na sběr elektroodpadu
| Komunalniekologie.cz |
Středočeši mají díky efektivní a neustále se rozvíjející sběrné síti rok od roku více možností zbavit se starých elektrozařízení ekologicky a šetrně vůči životnímu prostředí.
Němci otočili a z odpadu v Heršpicích si chtějí odvézt jen jeho zlomek
| Novinky.cz |
Do běla rozpálili ministra životního prostředí Petra Hladíka zástupci Německa kvůli odpadu v Brně-Horních Heršpicích. Německá strana totiž otočila a odmítá zlikvidovat tři heršpické skládky německého odpadu.
Do Česka proudí tuny nelegálního odpadu. Neznámá firma je vozí v kamionech
| TN.cz |
Do Čech stále proudí nelegální odpad. Další případ museli řešit středočeští celníci. Kamion plně naložený starým textilem z Itálie zabloudil na náves malé obce poblíž Odoleny Vody.
Ovzduší:
Podle CCPI česká klimatická politika mírně pokročila, ale stále zůstává za očekáváním
| Prumyslovaekologie.cz |
Česká republika si podle letošního Climate Change Performance Indexu polepšila o sedm míst a obsadila 42. příčku ze šedesáti hodnocených států. Přesto zůstává v kategorii nízkého hodnocení.
Evropská komise žaluje Polsko za překročení emisních norem
| Echo24.cz |
Evropská komise zažalovala Polsko u Soudního dvora EU pro dlouhodobé překračování limitů oxidu dusičitého v krakovské a hornoslezské aglomeraci.
Větší užitek za méně peněz. Od neefektivního utrácení za snižování emisí uhlíku k inovacím
| Lidovky.cz |
Klimatický summit COP30 se pomalu chýlí ke konci a s ním končí i dvoutýdenní focení aktivistů v deštném pralese, protestní akce a vášnivé proslovy o snižování emisí uhlíku. Účastníci konference však opomenuli jednu zásadní věc, a sice fakt, že jakákoli opatření západních zemí mají stále menší vliv na vývoj globálního oteplování.
Příbram má jedno z nejčistších ovzduší v Česku. Město schválilo plán až do roku 2029
| Pribram.cz |
Příbram patří k nejčistším větším městům v Česku. Od roku 2011 tu nebyl překročen limit pro prachové částice PM10 — tedy částice o průměru do 10 mikrometrů, které vznikají například při spalování nebo vířením prachu z cest.
Energie:
Společnost Rolls-Royce SMR postaví první tři malé modulární reaktory ve Velké Británii v tradiční jaderné lokalitě Wylfa
| Prumyslovaekologie.cz |
Britská společnost Rolls-Royce SMR postaví první tři malé modulární reaktory ve Velké Británii v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Jde o tradiční jadernou lokalitu, kde již fungovala jaderná elektrárna.
Většina tepláren příští rok ceny tepla významně nezvýší
| Komunalniekologie.cz |
Část tepláren nebude ceny tepla pro příští rok zvyšovat vůbec, jinde ceny porostou na úrovni inflace nebo jen mírně nad ní. Výjimkou je několik menších tepláren.
Geotermální energii musíme tlačit kupředu, shodli se účastníci konference v Litoměřicích
| Komunalniekologie.cz |
Věda a výzkum se potkal s praxí. Stalo se tak 19. listopadu v Hradu Litoměřice, kde se uskutečnila konference k mělké geotermální energii a technologiím jejího využívání.
Obyvatelé Rohova na Opavsku v referendu schválili výstavbu větrných elektráren
| oEnergetice.cz |
Obyvatelé Rohova na Opavsku v pátek v místním referendu vyslovili souhlas s výstavbou až pěti větrných elektráren v katastru obce. K referendu přišlo 189 lidí, tedy 39,8 procenta z 475 voličů.
Voda:
Revoluce v čištění vody: Membrána odstraní nebezpečné bakterie i těžké kovy
| Prumyslovaekologie.cz |
Nebezpečné bakterie i toxické těžké kovy dokáže z vody odstranit filtrační membrána, kterou vyvinuli vědci z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB.
Čistší voda, nové výzvy: Co přináší revidovaná směrnice o čištění městských odpadních vod?
| Prumyslovaekologie.cz |
Ústředním tématem letošní konference VODA 2025 byla především nově revidovaná směrnice o čištění městských odpadních vod.
Kořenová ČOV a kompostárna ve Štáblovicích: přírodní řešení pro moderní obec
| Komunalniekologie.cz |
Obec Štáblovice v Moravskoslezském kraji dokazuje, že i malé obce mohou úspěšně zavádět projekty, které propojují moderní technologie, energetické úspory a ochranu přírody.
Obyvatelé Kryr na Lounsku stále nemají pitnou vodu. Vodárny dezinfikují celé potrubí
| iROZHLAS.cz |
Obyvatelé Kryr na Lounsku nemají stále pitnou vody. Důvodem je bakterie, která se objevila ve vodovodním řadu ve dvou ulicích. Pitnou vodou proto zásobují obec tři mobilní cisterny.
Dotace:
MMR rozšiřuje uznatelné výdaje a prodlužuje lhůtu pro podání žádostí u Živlu 1
| Komunalniekologie.cz |
Ministerstvo pro místní rozvoj oznamuje další významnou úpravu výzvy Živel 1, určenému k obnově obecního a krajského majetku po povodních ze září 2024. Tato změna reaguje na dřívější podněty z území i zkušenosti z praxe.
Životní prostředí a ekologie:
Fórum udržitelného rozvoje 2025: Udržitelnost i jako efektivní strategické řízení
| Prumyslovaekologie.cz |
Nepřehledné strategické prostředí, chybějící systém kvalitního vyhodnocování a nejasná vazba na finance potřebné pro realizaci opatření – jak vyřešit tyto problémy bylo hlavní otázkou pro letošní Fórum udržitelného rozvoje.
Nejen na podporu ptačí populace vysazuje díky grantu Stromy Okrašlovací spolek Jenichov nové ovocné aleje
| Komunalniekologie.cz |
Hned dvě listopadové výsadby alejí má za sebou Okrašlovací spolek Jenichov, který se snaží zvelebovat novou zelení krajinu v okolí obcí na Mělnicku.
„Skrytý ekologický problém současnosti“ škodí zdraví i ekonomice
| CT24.cz |
Světelné znečištění, nazývané hovorově také jako světelný smog, je uměle vytvořené světlo, které zvyšuje přirozenou úroveň světla ve venkovním prostředí. Množství tohoto umělého světla v nočním prostředí se za posledních třicet let zvýšilo o více než sto procent.
Průmysl:
Evropský průmysl má budoucnost, příkladem mu může být Singapur nebo Jižní Korea
| Prumyslovaekologie.cz |
Průmysl má přibližně čtvrtinový podíl na ekonomice ČR a zaměstnává bezmála 30 % všech pracovníků. Oproti zažitým představám a mýtům ale toto odvětví zahrnuje širokou škálu perspektivních podniků.
Nová čísla varují: Český průmysl padá, snižuje odběr elektřiny i plynu
| Ekonomickydenik.cz |
Spotřeba elektřiny i zemního plynu v Česku zůstala ve třetím čtvrtletí na podobné úrovni jako loni. Přesto však pod povrchem probublává nepříznivý trend. Statistiky poukazují na pokles spotřeby energie v kategorii největších odběratelů, mezi něž patří hlavně závody z oborů těžkého průmyslu.
Textilní průmysl čeká revoluce. Tkaniny nově vyrábějí a barví bakterie E. coli
| Hrot24.cz |
Zní to jako scénář z biolaboratoře šíleného vědce: berete bakterii E. coli, známou spíš z černých kronik potravinových otrav, a místo toho ji nasadíte do služby textilnímu průmyslu. Jenže přesně to udělal tým korejských vědců.
Na turbulentní době může Česko vydělat a „uloupnout“ i část výroby Německu, říká Smutný z PwC. A popisuje, co je třeba změnit
| Hospodarskenoviny.cz |
Patří mezi největší odborníky v Česku na firmy v krizi. Ty si ho najímají, aby jim pomohl je zachránit. Ze své pozice tak často dřív než jiní vidí přicházející problémy.
MONITORING 25. 11. 2025
