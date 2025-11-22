Fórum udržitelného rozvoje 2025: Udržitelnost i jako efektivní strategické řízení

Nepřehledné strategické prostředí, chybějící systém kvalitního vyhodnocování a nejasná vazba na finance potřebné pro realizaci opatření – jak vyřešit tyto problémy a nastolit cestu k efektivnímu strategickému řízení bylo hlavní otázkou pro letošní Fórum udržitelného rozvoje, které každoročně pořádá Rada vlády pro udržitelný rozvoj.
V prostorách CERGE-EI tak byly 7. listopadu diskutovány možné způsoby, jak situaci zlepšit a zajistit kvalitní, odpovědnou a předvídatelnou správu veřejných politik. „Agendu 2030 vnímám jako závazek vůči současným i budoucím generacím. Velmi si proto vážím vašeho úsilí a dlouhodobého příspěvku k tomu, abychom efektivně naplňovali principy udržitelného rozvoje v naší zemi. Za významnou v tomto ohledu považuji intenzivní komunikaci napříč státní správou, ale také vůči odborné veřejnosti, samosprávám, soukromému i neziskovému sektoru. Jako v řadě dalších oblastí i zde platí, že jedině společným a vytrvalým úsilím lze věci skutečně posunout dopředu,“ uvedl ve své písemné zdravici pro účely Fóra prezident republiky Petr Pavel. Připomněl tak, že skutečné vyvážení všech tří pilířů udržitelného rozvoje je možné jen za skutečné spolupráce všech částí společnosti.
Na úvodní slovo Anny Paskové, ředitelky odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, navázala prezentace Guillaumea Lafortunea, viceprezidenta a vedoucího pařížské kanceláře Sustainable Development Solutions Network (SDSN). Ve svém příspěvku se zaměřil na představení práce SDSN a významu mezinárodního i lokálního partnerství pro naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Dále přiblížil hlavní překážky, které v posledních letech brání naplňování Agendy 2030 – mimo jiné i zdrženlivý přístup USA k udržitelnému rozvoji – a které mohou ovlivnit také přípravu rámce, jenž po roce 2030 nahradí současné Cíle udržitelného rozvoje.
Hlavní téma fóra následně přiblížila Lucie Sršňová, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje MŽP, která představila závěry Zprávy o koherenci vládních strategií a udržitelného rozvoje. Zpráva především identifikuje procedurální problémy, které národní strategie ČR vykazují, a načrtává možnosti jejich řešení. Mezi problematické aspekty strategických dokumentů patří zejména nejasná formulace cílů, absentující vyčíslování nákladů, pouze formální vyhodnocování nebo nepřehlednost celého strategického prostředí.
Tematicky navázala panelová debata, které se zúčastnili Karolína Kopka, výkonná ředitelka organizace Česko, funguj!, Aleš Bělohradský, expert z Centra veřejných financí, Pavel Zdeněk, obchodní ředitel společnosti Holcim, a Martin Philipp, analytik STEM. Panelisté ve společné diskuzi nabídli pohledy soukromého, občanského i akademického sektoru na oblast strategického řízení státu a co by od něj jako zástupci těchto částí společnosti očekávali. „Česko má mnoho skvělých strategií. Selháváme ale v exekuci. Musíme se soustředit na dotažení věcí do konce a vybudování kompetentní a stabilní státní správy,“ uvedla během debaty Karolína Kopka.
Závěrečná část programu byla věnována třem workshopům, ze kterých si mohli účastníci vybrat dle svých preferencí. CENIA ve spolupráci s MŽP připravila blok věnovaný využití AI nástrojů při práci s daty o udržitelnosti a porovnávání koherence strategických dokumentů. Zástupci Masarykovy univerzity ve svém workshopu představili, jakými způsoby může zohledňovat udržitelnost český akademický sektor. V neposlední řadě se pak blok vedený zástupci MŽP věnoval lokální a regionální úrovni naplňování SDGs a přípravě nového rámce Místní agendy.
