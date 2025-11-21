02/2025

Podle CCPI česká klimatická politika mírně pokročila, ale stále zůstává za očekáváním

21. 11. 2025| autor: redakce0

zdroj: pixabay

Česká republika si podle letošního Climate Change Performance Indexu (CCPI) polepšila o sedm míst a obsadila 42. příčku ze šedesáti hodnocených států. Přesto zůstává v kategorii nízkého hodnocení, což ukazuje, že její současná politika stále není dost ambiciózní, pokud má respektovat cíle Pařížské dohody.

CCPI analyzuje čtyři klíčové oblasti: emise skleníkových plynů, energetickou náročnost ekonomiky, podíl obnovitelných zdrojů a klimatickou politiku. Nejlépe si Česko vede právě v oblasti emisí, kde dosáhlo 33. místa, naopak klimatická politika patří k nejslabším a posunula zemi na 49. příčku.

