02/2025

Biodiverzita: klíčový závazek PVK i skupiny Veolia

21. 11. 2025| zdroj: PVK0

bees-7967049_640
zdroj: pixabay

Již podruhé debatovali odborníci i laici o biodiverzitě v městském prostředí. Tentokrát se diskuse zaměřila na rozmanitost hmyzu a divočinu v metropoli.

„Jsme odpovědná vodárenská společnost, a tudíž dbáme na životní prostředí okolo nás. Právě podpora biodiverzity, která je jedním z klíčových závazků skupiny Veolia, je jednou z cest, jak zlepšit život v místech, kde se pohybujeme,“ řekl generální ředitel PVK Petr Mrkos.

Pražské vodovody a kanalizace provozují na území metropole desítky vodojemů, na devíti z nich jsou umístěna včelstva. Pro osetí biodiverzitních ploch používají tzv. Pražskou regionální směs, která je vždy „ušita“ na míru dané lokalitě. V provozovaných areálech PVK umístily broukoviště, kamenné valy pro ještěrky a hady, desítky ptačích budek či netopýrníky.

Vybrané aktivity PVK v oblasti životního prostředí:

  • Vyhráli Cenu Prahy v soutěži Adapterra Awards s projektem Rozkvetlé vodojemy (ocenění komplexního přístupu k biodiverzitě a spolupráce s ČSOP, Magistrátem a ČZU).
  •  Pokračují v rozšiřování luk s vysokou diverzitou: magistrát (odbor ochrany prostředí) zajišťuje jejich vlastní osivo z původních druhů rostlin. Letos rozšířili plochy na Kamýku (kde je biokoridor) a založili nové v Hrdlořezích. Příští rok chce PVK nové na Barrandově a na Karlově.
  • Letos ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou zahájili pilotní program monitorování hmyzu pomocí AI (dvoukřídlí a blanokřídlí, prostě opylovači).
  • Pokusně také mapovali výskyt netopýrů na vodojemech (Flora), aby věděli, jaké budky a kam dávat.
  • Na vodojemu Flora umístili budky pro rorýse.
  • V areálech PVK je 152 včelstev.

https://youtu.be/D2kSb4i67e0

