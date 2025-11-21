Biodiverzita: klíčový závazek PVK i skupiny Veolia

Již podruhé debatovali odborníci i laici o biodiverzitě v městském prostředí. Tentokrát se diskuse zaměřila na rozmanitost hmyzu a divočinu v metropoli.
„Jsme odpovědná vodárenská společnost, a tudíž dbáme na životní prostředí okolo nás. Právě podpora biodiverzity, která je jedním z klíčových závazků skupiny Veolia, je jednou z cest, jak zlepšit život v místech, kde se pohybujeme,“ řekl generální ředitel PVK Petr Mrkos.
Pražské vodovody a kanalizace provozují na území metropole desítky vodojemů, na devíti z nich jsou umístěna včelstva. Pro osetí biodiverzitních ploch používají tzv. Pražskou regionální směs, která je vždy „ušita“ na míru dané lokalitě. V provozovaných areálech PVK umístily broukoviště, kamenné valy pro ještěrky a hady, desítky ptačích budek či netopýrníky.
Vybrané aktivity PVK v oblasti životního prostředí:
- Vyhráli Cenu Prahy v soutěži Adapterra Awards s projektem Rozkvetlé vodojemy (ocenění komplexního přístupu k biodiverzitě a spolupráce s ČSOP, Magistrátem a ČZU).
- Pokračují v rozšiřování luk s vysokou diverzitou: magistrát (odbor ochrany prostředí) zajišťuje jejich vlastní osivo z původních druhů rostlin. Letos rozšířili plochy na Kamýku (kde je biokoridor) a založili nové v Hrdlořezích. Příští rok chce PVK nové na Barrandově a na Karlově.
- Letos ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou zahájili pilotní program monitorování hmyzu pomocí AI (dvoukřídlí a blanokřídlí, prostě opylovači).
- Pokusně také mapovali výskyt netopýrů na vodojemech (Flora), aby věděli, jaké budky a kam dávat.
- Na vodojemu Flora umístili budky pro rorýse.
- V areálech PVK je 152 včelstev.
