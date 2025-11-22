Český návrh k nařízení o odlesňování našel podporu

Odklad evropského nařízení o odlesňování, který by na evropské firmy a producenty kladlo velké administrativní nároky, je o něco blíže. Zástupci členských zemí EU včera odhlasovali společnou pozici Rady, která vychází z návrhu České republiky. Mimo jiné obsahuje odklad účinnosti o jeden rok a dává prostor k případným úpravám nařízení tak, aby pro firmy nepředstavovalo nadbytečnou byrokratickou zátěž.
„Jsem rád, že se po několikatýdenním úsilí podařilo najít společnou pozici Rady, která jasně říká, že naše firmy nemůžeme zavalit nadbytečnou administrativou. Finální stanovisko vychází z našeho návrhu, obsahuje posunutí všech termínů v nařízení o jeden rok, a navíc zavazuje Evropskou komisi, aby do konce dubna příštího roku zpracovala zprávu o implementaci nařízení a případné legislativní úpravy,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Pozice Rady obsahuje také výrazné zjednodušení nařízení, které počítá s tím, že by se povinná hlášení týkala výhradně prvního uvedení produktu na evropský trh. Zpracovatelé a obchodníci dále v dodavatelském řetězci by již nemuseli předkládat samostatná prohlášení, což by celému systému mělo výrazně ulevit.
„Jsem v kontaktu s českými poslanci Evropského parlamentu a vyvíjím maximální úsilí, aby byla pozice Evropského parlamentu shodná s pozicí Rady ministrů,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný. Rada nyní svoji pozici bude projednávat s Evropským parlamentem, ten by měl o návrhu hlasovat příští týden. Následně by mohlo dojít k finálnímu schválení změn v trialogu s Evropskou komisí.
Komentáře