Praha vybrala dodavatele nulté etapy revitalizace Karlova náměstí, práce tak mohou začít ještě letos

Rada hl. m. Prahy dnes vybrala dodavatele tzv. předstihových prací, které jsou nezbytné pro zahájení revitalizace Karlova náměstí. Jedná se o provedení přípravných prací spočívajících v úpravě vybraných částí zeleně s cílem zvýšení jejich vitality pro budoucí provádění návazných stavebních prací v rámci celkové obnovy náměstí. V zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku uspěla společnost Gardeline, s.r.o., cena díla včetně DPH je 9 799 366,50 korun.
„Byl vybrán zhotovitel tzv. nulté etapy, tedy ošetření stávající zeleně a stromů. Úpravy by mohly být zahájeny ještě letos a pokračovat na jaře v období vegetačního klidu rostlin. Cílem je minimalizovat dřevinám stres vyvolaný realizací stavby pomocí úprav jejich stanovištních podmínek,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.
„Rada hlavního města dnes schválila výběr zhotovitele pro etapu II – předstihové práce, která je součástí celkové revitalizace Karlova náměstí. Práce za téměř 9,8 milionu korun včetně DPH mají začít letos na podzim, tedy v období vegetačního klidu, kdy bude možné citlivě provést plánované úpravy zeleně,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza. Konkrétně se jedná o průzkum kořenů, přesazování dřevin, úpravy kořenových systémů v obvodových valech a dále o úpravy kořenových systémů vnitřního parku, včetně průzkumu kořenů v místě zpevněných ploch.
Předpokládané zahájení prací je stanoveno na říjen nebo listopad 2025, což je termín začátku období vegetačního klidu, ve kterém bude možné z dendrologického hlediska šetrně provést navrhované úpravy dřevin. Valy i vnitřní park se budou revitalizovat pomoci tzv. Air Spade technologie, tedy jakýmsi vzdušným rýčem, který šetrně odhalí kořeny, ke kterým se pak zapracuje více propustný štěrkový substrát. Aby park na Karlově náměstí zůstal průchozí a uživatelsky přívětivý, předstihové práce se rozdělí na dvě etapy. Omezení pro veřejnost tak bude představovat pouze mírně zvýšený hluk a prašnost, v parku ale nebude žádný větší zábor, chodníky zůstanou průchozí.
První etapa se věnuje obvodovému valu, který je pro park charakteristický, ale bohužel je ve velmi špatném stavu. Celý prostor parku díky valům působí klidně a vzbuzuje dojem obklopení přírodou, valy dělají přirozenou hradbu hluku a také slouží i jako vizuální oddělení. Valy se však časem zhutnily sešlapáním a ke kořenům stromů se tak nedostává životně důležitá voda a kyslík, to je potřeba před samotnou rekonstrukcí ošetřit,“ doplňuje náměstek Petr Hlaváček. Realizaci nulté etapy projektu celkové obnovy Karlova náměstí, který pro město zpracovaly společnosti Rehwaldt Landscape architects, BY Architects a PD Filip, provede firma Gardeline, s.r.o. Zajímavostí také je, že některé stromy jsou na místě již z doby výsadby parku, tedy z roku 1885. Autorem tehdejšího návrhu byl František Thomayer.
