Na prioritách se Hospodářská komora s budoucí vládou shoduje

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) na celokomorové poradě v Třebíči otevřela za účasti zástupců budoucí vlády Karla Havlíčka a Zuzany Schwarz Bařtipánové (oba ANO) klíčová témata pro konkurenceschopnost Česka. Hlavními body jednání byly hospodářská politika nové vlády, ceny energií, nový stavební zákon a antibyrokratický zákon.
Podnikatelé se s politiky shodli, že nezbytným základem pro růst české ekonomiky je systémové řešení neodůvodněné regulatorní a nadměrné administrativní zátěže podnikatelů a urychlení výstavby představují oblasti.
Priority podnikatelů se podle HK ČR v mnoha bodech shodují s programovým prohlášením vznikající vlády – zejména v oblastech snižování administrativní zátěže, modernizace dopravní a energetické infrastruktury, strategických změn ve stavebním právu a podpoře bydlení, digitalizace státu a užší spolupráce škol a firem v odborném vzdělávání. Proto je nezbytné, aby vláda postupovala v úzké spolupráci s podnikatelským sektorem, a to jak při přípravě legislativních změn, tak při realizaci investičních projektů.
„Vítáme, že se velká část našich priorit objevila v programu budoucí vlády. Shodujeme se na tom, že Česká republika potřebuje lepší infrastrukturu, dostupnou energii, moderní vzdělávání a méně byrokracie. Teď ale bude důležité, aby vláda dokázala tyto záměry převést do konkrétních kroků a aby podnikatelé byli u toho,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Karel Havlíček v úvodu porady ocenil vždy korektní spolupráci s Hospodářskou komorou a představil klíčové obrysy aktuálních plánů v oblasti průmyslové politiky, energetiky, digitalizace a investic. Zdůraznil, že nová vláda má ambici postupovat rychle a že některé návrhy Hospodářské komory budou přímo zapracovány do implementačních plánů. Potvrdil mimo jiné podporu systémovému řešení nadměrné regulatorní a byrokratické zátěže podnikatelů, které prosazuje jako svoji prioritu Hospodářská komora svou iniciativou Byrokratický detox.
„Mně se Byrokratický detox líbí a jsem připraven se do toho s Hospodářskou komorou pustit a prosadit antibyrokratický zákon. Chci ale také dohodu na nějakém desateru hmatatelných aktuálních opatření pro debyrokratizaci a slibuji, že Hospodářská komora na to bude mít velký vliv,“ řekl Karel Havlíček.
Ve stavební legislativě HK ČR dlouhodobě prosazuje zásadní zrychlení a zjednodušení povolování – včetně principu „jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko“, zkrácení řízení na jeden rok a funkční digitalizaci. Komora podporuje modernizaci stavebního práva, která odstraní neodůvodněné překážky, sjednotí praxi úřadů a umožní rychle rozhýbat investice do bytové, dopravní i veřejné infrastruktury.
Zuzana Schwarz Bařtipánová, která je nominována do čela ministerstva pro místní rozvoj, potvrdila, že nová koalice chce novelu stavebního zákona, která má podporu Hospodářské komory, prosadit v nejkratším možném termínu. „Počítáme s tím, že novela stavebního zákona projde zkráceným legislativním procesem a nabude účinnosti od 1. ledna 2027. Součástí bude i zavedení metodického systému pro stavební úřady, aby se rozhodovalo po celé republice jednotně a předvídatelně,“ uvedla Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Prezident Zdeněk Zajíček na závěr zdůraznil, že Hospodářská komora je připravena s vládou i dalšími partnery na naplňování společných priorit aktivně spolupracovat. „Chceme být konstruktivním partnerem. Zároveň však budeme pečlivě sledovat, zda vláda v oblastech, kde jsou nutné strukturální změny, projeví dost politické odvahy. Teprve konkrétní kroky ukáží, zda změny přinesou podnikatelům hmatatelné zlepšení,“ dodal Zajíček.
„Odvážím si plno úkolů, počítám s tím, že se za několik měsíců opět sejdeme a že budu skládat účty nad tím, co se podařilo nebo daří prosadit,“ uzavřel Karel Havlíček. Zástupci regionálních komor a oborových společenstev na svém širokém setkání diskutovali také strategický rámec politiky soudržnosti 2028+, novelizaci školského zákona a rozvoj duálního vzdělávání.
