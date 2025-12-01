K pitné vodě z vodovodů mělo přístup 95 % obyvatel, investice do infrastruktury významně vzrostly

Pitnou vodou z veřejných vodovodů je v České republice zásobováno 95,1 % obyvatel a 90,3 % žije v domech napojených na kanalizaci. V roce 2024 bylo na obnovu a rozvoj vodovodů a kanalizací vynaloženo přes 14 miliard korun ve skupině 50 největších subjektů provozovatelů.
Tato data vyplývají z Ročenky Vodovody a kanalizace ČR 2024 Ministerstva zemědělství. Ročenka přináší komplexní pohled na stav vodárenské infrastruktury, ceny vodného a stočného i kvalitu pitné vody v České republice.
„Voda je pro každého nejzákladnější potřebou k životu. Jsem rád, že se v České republice daří udržovat vysokou kvalitu pitné vody a že má většina lidí k vodě i kanalizaci zodpovědný přístup. Zároveň si uvědomujeme, že je potřeba dál investovat do obnovy a rozvoje infrastruktury, abychom tuto vysokou úroveň udrželi i v budoucnu. Je důležité poděkovat všem vodohospodářům, kteří se na tom podílejí,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
V roce 2024 bylo v ČR zásobováno z vodovodů asi 10,4 milionu obyvatel, tedy 95,1 %. Ze všech zdrojů bylo vyrobeno 595,5 mil. m3 pitné vody určené k realizaci. Délka vodovodní sítě vzrostla na 83 867 km. Množství vody fakturované domácnostem se meziročně zvýšilo o 1,6 litru na osobu a den a činí 88,3 litru. Avšak ve srovnání s rokem 1989 (171 l/osoba/den) množství vody fakturované domácnostem v roce 2024 kleslo o 82,7 litru na osobu a den, tedy o 51, 6 %. Denní spotřeba vody v domácnostech nás tak řadí ke státům Evropy s nižšími hodnotami. Vodovody pro veřejnou potřebu jsou v převážné míře napojeny na dostatečně kapacitní vodárenské zdroje vody, ani při suchu nebyl za posledních deset let zaznamenán vážnější problém s dodávkami pitné vody u měst a větších obcí. Naopak citelné problémy byly v obcích využívajících lokální zdroje podzemních vod a u studní.
Kvalita pitné vody v ČR je dlouhodobě pravidelně monitorována a vyhodnocována ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, provozovatelů vodovodů a Státního zdravotního ústavu. V roce 2024 byly hygienické limity zdravotně významných ukazatelů, nejvyšších mezních hodnot, překročeny pouze u 1 932 případů, tedy u 0,23 % z celkového počtu 829 038 stanovených hodnot ukazatelů. To potvrzuje, že dodávaná voda splňuje nejpřísnější zdravotní kritéria a je srovnatelná s úrovní nejvyspělejších evropských států. Systém kontroly kvality vody je navíc od roku 2023 v souladu s novou evropskou směrnicí, která klade důraz na komplexní posouzení a řízení rizik v celém řetězci od zdroje až po kohoutek.
V roce 2024 žilo v domech připojených na kanalizaci cca 9,8 milionu obyvatel, to je 90,3 %. Do kanalizací bylo vypuštěno celkem 584,4 mil. m3 fakturovaných odpadních vod. Od roku 2015 se celková délka kanalizací prodloužila o cca 16,7 % na 55 419 km. Počet čistíren odpadních vod se zvýšil na 3 550, což je meziroční nárůst o 59 zařízení.
Ročenka Vodovody a kanalizace ČR je každoročně vydávaný souhrnný dokument Ministerstva zemědělství, který poskytuje objektivní a srovnatelná data o stavu vodárenské a kanalizační infrastruktury, ekonomice provozu, cenách vodného a stočného, kvalitě pitné vody a plnění legislativních povinností v oboru. Dokument je k dispozici zde.
Komentáře