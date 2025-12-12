02/2025

Čeští experti vyhodnotili polský hydrogeologický model predikující stav podzemních vod v okolí dolu Turów jako vyvážený

12. 12. 2025| zdroj: MŽP0

mines-2897659_640
zdroj: pixabay

Expertní skupina složená z českých odborníků, kterou jmenoval ministr životního prostředí Petr Hladík, posoudila aktualizovaný polský hydrogeologický model. Ten predikuje stav hladiny podzemních vod v dole Turów a v jeho okolí. Polský model, založený na datech do první poloviny roku 2024, je podle expertní skupiny korektně a vyváženě sestavený.

Výsledky polského modelu se shodují se současným vývojem monitorovaných hladin podzemní vody a predikují, že by podzemní voda v hlubších kolektorech mohla v budoucnu klesat. Česká republika proto žádá po Polsku konkrétní opatření, která zabrání odtékání vody.

„Polská strana nám poskytla aktualizovaný hydrogeologický model celého území, na který jsme dlouho čekali. Čeští hydrogeologové z pracovní skupiny, kterou jsem ustanovil, několik měsíců model zkoumali a hodnocení jsme poté také zaslali polské straně. Experti vyhodnotili, že aktualizovaný model odpovídá realitě a je správný. Výsledky a závěry modelu odpovídají aktuálnímu vývoji monitorovaných hladin podzemní vody. Model potvrzuje, že by v hlubších kolektorech mohla podzemní voda z českého území odtékat. Proto jsem požádal polskou ministryni klimatu a životního prostředí o poskytnutí aktuálního plánu těžby v dole Turów do konce tohoto roku s tím, že chceme znát i opatření, která Polsko přijme, aby se předpokládaný pokles vody minimalizoval,“ říká ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).

Vývoj hladin podzemní vody ovlivňuje prosakování podzemní vody z kolektoru, ve kterém vznikla podzemní těsnící stěna, do podložního kolektoru, který přetěsněn nebyl. Odtok podzemní vody do dolu Turów právě přes tento kolektor způsobuje podle polského hydrogeologického modelu poklesy hladin podzemní vody v obou hlubších kolektorech.

V současnosti pro Liberecký kraj buduje Severočeská vodárenská společnost (SVS) novou úpravnu vody v Machníně a navazující přivaděč, a to právě díky finanční kompenzaci z polské strany, kterou zajistila mezivládní Dohoda. Obě stavby přijdou dohromady na 470 milionů korun bez DPH. Projekty jsou spolufinancovány z Fondu Turów a Operačního programu Životní prostředí. Realizace těchto projektů zajistí dostatek pitné vody pro obyvatele v oblasti Hrádku nad Nisou a Chrastavy.

