Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výsledky veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu ZEMĚ II

Ministerstvo zemědělství vybralo 75 vítězných projektů, které v příštích letech dostanou celkovou dotaci 1,25 miliardy korun v rámci třetí veřejné soutěže ZEMÉ II (2024–2032). Projekty jsou zaměřeny na výzkum, vývoj a inovace s cílem zvýšit konkurenceschopnost českého zemědělství a potravinářství, podpořit udržitelný rozvoj a reagovat na klimatické změny.
„Podpora inovací v zemědělství je klíčová pro udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost českého agrárního sektoru. To, co nyní vložíme do výzkumu, se nám v příštích letech vrátí v zemědělské praxi,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vvbrané projekty, které získají od MZe podporu ze soutěže ZEMĚ II, se zabývají tématy: bioekonomika, smart zemědělství a adaptace na globální změny. Mezi podpořenými výzkumnými cíli jsou například:
- snižování emisí skleníkových plynů v zemědělství,
- využití dronů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin,
- moderní technologie pro zelinářství a chmelařství,
- prevence chorob rostlin a zvířat,
- efektivní hospodaření s vodními zdroji,
- ochrana pasených zvířat proti predátorům při využití smart technologií.
Odborná komise složená se zástupců MZe i externích odborníků, vybrala z celkem 354 podaných návrhů 75 nejlepších projektů. Příjemci podpory jsou výzkumné organizace nebo zemědělské či potravinářské podniky.
Výsledky veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II najdete ZDE: https://1url.cz/XJ9Ui
