02/2025

ERÚ připravil návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

6. 9. 2025| zdroj: Odok.gov.cz0

zdroj: pixabay

Energetický regulační úřad (ERÚ) připravil novelu vyhlášky č. 194/2015 Sb., která upravuje způsob regulace cen v elektroenergetice a teplárenství. Změna reaguje na nedávnou úpravu zákona o cenách, podle níž už není možné určovat limitní cenu tepelné energie prostřednictvím cenového rozhodnutí či cenového výměru.

Nově bude proto konkrétní výše limitní ceny zakotvena přímo ve vyhlášce. Limitní cena vymezuje hranici, pod kterou se neuplatňuje věcné usměrňování cen – tedy jeden ze způsobů regulace cen tepla. Cílem úpravy je sladit praxi s platným právním stavem a zajistit právní jistotu pro držitele licencí i spotřebitele.

Ke stažení:

Materiál

Důvodová zpráva

Úplné znění PA s důvodovou zprávou a stručným obsahem

Informativní přehled veřejnoprávních povinností vyplývajících z návrhu právního předpisu

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

