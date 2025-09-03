Právě vyšlo: Průmyslová ekologie 2/2025

Léto je za námi, školní rok začal a s ním přichází i druhé číslo tištěného časopisu Průmyslová ekologie. V článcích a rozhovorech s odborníky se dozvíte, proč současná pravidla brzdí oběhové hospodářství, jaké žaloby míří na Brusel nebo proč výstavba velkých solárních elektráren ztrácí smysl.
- Podporuje současná legislativa přechod na oběhové hospodářství? Mají dotační programy v recyklačním průmyslu skutečný smysl? A jsou stávající regulace nastaveny správně? V rozhovoru s Michalem Stieberem, generálním ředitelem společnosti JMK Recycling Group, a.s., přinášíme pohled odborníka z praxe na vývoj v oblasti nakládání s odpady... Současnou regulaci beru jako selhání státu, str. 4 - 7
- Kvůli kontroverznímu nařízení o obalech podaly české odpadové firmy a profesní sdružení žalobu na Evropskou komisi. Zanedlouho následovala druhá vlna právních kroků.... Právní bitva proti novému obalovému nařízení začala. Průmysl se brání žalobami, str. 10 - 11
- Bývalý ministr a nynější výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství Miloš Kužvart v rozhovoru upozorňuje na zásadnější výzvy, které je nutné v oblasti životního prostředí řešit.... Miloš Kužvart: Ochraně životního prostředí momentálně chybí logika, str. 14 - 15
- Akční plán pro chemický průmysl je sice podle českých odborníků strategicky významným krokem, zároveň mu však chybí konkrétní opatření a právní rámec... Evropský plán pro chemii slibuje řešit konkurenceschopnost. Chemici ale vidí otazníky, str. 20 - 21
- Evropská legislativa v oblasti vodního hospodářství prochází zásadní proměnou. Co přinese novela směrnice o čištění odpadních vod? Jaké nové požadavky se chystají v oblasti energetické neutrality, nakládání s kaly nebo snížení fosforové zátěže? Dozvíte se v článku... Legislativa v kostce: Jaké změny můžeme očekávat ve vodohospodářství?, str. 22 - 23
- Jak se dnes daří firmám, které se věnují výstavbě fotovoltaických elektráren, v době, kdy poptávka po velkých projektech spadla téměř na dno? Podrobnosti najdete v článku... Stavět velké solární elektrárny jen pro prodej elektřiny nedává smysl, str. 24 – 25
Časopis je on-line dostupný zde, naši předplatitelé obdrží jeho tištěnou podobu v nejbližších dnech.
